Burdur'da Eski Eşini Öldüren Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da eski eşi Özlem Şımarık'ı öldüren Tarık Yılmaz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey, "Çok önemli bir karar. Kesinlikle haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulanmadı. Bu nedenle Türkiye'de emsal karar olacak kararlardan biri" dedi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat'ta meydana gelen olayda, "kasten yaralama" suçundan hükümlü olan ve kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş yapması gereken süreçte cezaevine dönmeyen Tarık Yılmaz, eski eşi 28 yaşındaki Özlem Şımarık'ı kaldığı otel odasında av tüfeği ve bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Tarık Yılmaz, Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı bağ evinden dağlık alana kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı.

Soruşturma kapsamında Tarık Yılmaz ile birlikte ona yardım ettiği öne sürülen 8 kişi tutuklandı. Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle Tarık Yılmaz hakkında "boşandığı eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, Gökay S. ile Adem S. hakkında "kadını tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme ve suçluyu kayırma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yardım ettiği öne sürülen diğer 6 sanık Erdal A., Mehmet Ç., Meryem S., Kazım Ö., Şaban A. ve Mustafa S. hakkında da "kadını tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, suçluyu kayırma" suçlarından 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Yargılamanın karar duruşması Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmaya, Tarık Yılmaz ve dördü tutuksuz diğer 8 sanık ile taraf avukatları katıldı. Savcı duruşmada mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan sanık Meryem S.'nin tutuklanmasını talep etti.

"Dört çocuğum 10 ay annesiz kaldı"

Meryem S. mahkemede, "Her şey ortada. Benim dört çocuğum var. 10 ay annesiz kaldılar. Olayla hiçbir alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Erdal A. ise; "Cinayet ile alakam yoktur. Cinayeti işlediğini bilmiyorum. Benim suçum günahım o takside olmak. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tarık evdekilere zarar verse ben vicdan azabı çekerdim"

Mehmet Ç, savunmasında, "Tarık, olaydan sonra orada Erdal olmasa benim evime gelmeyecek. Tarık ile daha önceden görüşmem yoktu. Benim bu olaydan ne çıkarım var? Ben sabıkasız bir insanım. Tarık evdekilere zarar verse ben vicdan azabı çekerdim. Korktuğum için polise gitmedim. Beraatimi talep ederim" diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan bir diğer sanık Kazım Ö., "Olayla ilgili her şeyi net bir şekilde anlattım. Kimseyi kayırmadım. Nasıl bir ortamın içine girdiğimi bende anlamadım. 11 ay suçsuz yere yattım. Sadece iki insanın arasını yapmak istemiştim. Beraatimi talep ederim" dedi.

Tutuksuz yargılanan Gökay S. ise, "Mütalaya katılıyorum. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Şaban A.'da mütalaya katıldığını belirterek beraatini talep etti.

"500 lira için gurbette çalışmaya geldim"

Tutuksuz yargılanan Mustafa S. ise, "Samimi olarak bütün bildiklerimi anlattım. Ben gariban bir insanım. 500 lira için garsonluk yapıp parayı aileme göndermek için gurbette çalışmaya geldim. Mehmet'in evinde param olmadığı için kalıyordum. Tarık'ı olaydan sadece iki defa görmüştüm. Olayla alakam yok. Suçsuz yere 11 ay hapis yattım. Milletin elbiselerini giydim. Mağdurum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Zanlı Tarık Y. duruşmada yaptığı savunmada, "Diyeceğim bir şey yoktur. Takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.

"Pişman olacağım bir suçum bile yoktur"

Tutuklu sanık Adem S., "Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim. Tarık'ın ifadeleri nedeniyle bu olayın içindeyim. Olaydan sonra taksi parasını Meryem'den çaldığı parayla ödemiş. Yardım edecek olsam para vermez miydim. Arabamı gecesinden ona vermez miydim. Tüfeği benim üzerime yıkmak için olayın başından beri Şaban çelişkili ifadeler verdi. Tarık ile aramda bir husumet yok ama onun içinde bana karşı beslediği bir düşmanlık var. Çünkü öncesinde Özlem ile kendisine ev tutmamı istemişti, kabul etmedim. İş istedi vermedim. 1 yıl 2 gündür suçsuz yere yatıyorum. Pişman olacağım bir suçum bile yoktur. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti tutuklu sanık Tarık Yılmaz'ı "boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

Diğer tutuklu sanıklar Adem S., Erdal A., Şaban A., Mehmet Ç. ile tutuksuz sanıklar Mustafa S. ve Kazım Ö. ise suçluyu kayırma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz sanıklardan Gökay S. ile Meryem S. ise beraat etti.

"Türkiye'de emsal karar olacak kararlardan biri"

Mahkeme sonrası gazetecilere açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, şunları söyledi:

"Bugün Burdur'da alkollü eğlence mekanında çalıştığı için öldürülen Özlem Şımarık için Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldik. Özlem Şımarık eski eşi tarafından onlarca bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Katil Tarık Yılmaz için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Çünkü Tarık Yılmaz, Özlem'i onlarca bıçak darbesiyle öldürmesinin yanında öldürmeden öncede tasarlamıştı. Bir gün önce otele nasıl gireceğini, nasıl öldüreceğini ve nasıl kaçacağını planlamıştı. Bu nedenle de katil Tarık hakkında tasarlayarak eski eşini canavarca hisle öldürmesinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Çok önemli bir karar. Kesinlikle haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulanmadı. Bu nedenle Türkiye'de emsal karar olacak kararlardan biri.

"Yardım ettikleri için 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla ödüllendirildiler"

Ama diğer taraftan Özlem Şımarık, bir alkollü mekanda çalıştığı için o sırada pavyon sahiplerinin de aslında bu cinayete iştirak ettiğini, bu cinayeti azmettirdiklerini öğrendik. Pavyon sahipleri iki kardeş bu dosya nedeniyle aylardır tutuklulardı. Fakat bugün pavyon sahipleri hakkında şaşırdığımız bir karar çıktı. Özlem Şımarık öldürülmeden bir gün önce pavyon sahipleri katil Tarık'a hem bıçak vermiş hem de ateşli silah teslim etmişlerdi. Özellikle de 'namusunu git kurtar, Özlem'i öldür' diye katil Tarık'a nasihat etmişlerdi. Tüm bunlara rağmen bugün pavyon sahipleri sadece yardım ettikleri için 2 yıl hapis cezasıyla ödüllendirildiler. Çok önemli bir karar. Bir taraftan iyi hal indirimi uygulanmayarak, tasarlayarak öldürmeden dolayı gerçek katil Tarık'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ama diğer taraftan da çok hatalı, hukuka uygun olmayan bir karar da verildi. Çünkü katil Tarık'ın eline silahı veren, bıçağı veren pavyon sahipleri, diğer taraftan öldürdükten sonra 'seni saklarız, bu adamlarla görüş, bu arabayla saklanacağın eve git' diyen pavyon sahipleri maalesef bugün azmettirmekten dolayı beraat ettiler. Sadece yardım ettikleri için 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla ödüllendirildiler. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bu karara itiraz edeceğiz. Burdur'a gelmekten vazgeçmeyeceğiz, mücadele etmeye devam edeceğiz."