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Buharkent'te Fusarium'a karşı incir kontrol ve bilgilendirme

Buharkent'te Fusarium'a karşı incir kontrol ve bilgilendirme
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde incirde kalite ve verimi düşüren Fusarium hastalığına karşı bahçeler ve alım noktalarında denetimler yapıldı; üreticilere hijyen ve hastalıkla mücadele tedbirleri anlatıldı.

Türkiye'nin önemli incir üretim merkezlerinden Aydın'ın Buharkent ilçesinde, incirde kalite ve verimi olumsuz etkileyen Fusarium hastalığının önlenmesine yönelik incir bahçeleri ile incir alım noktalarında kontrol ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, incir bahçeleri ile incir alım noktalarında kapsamlı incelemeler yapıldı. Saha çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Çalışma Grubu Sorumlusu Sadık Ertuğrul, Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özkul ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İncir Araştırma Enstitüsü teknik personelleri katıldı.

Gerçekleştirilen kontrollerde üreticiler ve işletme yetkililerine, Fusarium hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirler anlatıldı. Bilgilendirme çalışmalarında özellikle hijyen kurallarına uyulması, hastalıklı ürünlerin sağlıklı ürünlerden ayrıştırılması ve koruyucu uygulamaların eksiksiz yerine getirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, sağlıklı üretim, kaliteli ürün ve güvenilir gıdanın temini amacıyla incir üretim alanlarında denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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