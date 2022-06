Bozkurt'ta Çekilen 'Narperi'nin Bileziği' Filmi İçin Gala Gecesi Düzenlendi

Yönetmen Jale İncekol'un çekimlerini Bozkurt Sazköy Mahallesi'nde düzenlediği "Narperi'nin Bileziği" filmi dün yapılan gala gecesinde izleyici ile buluştu. İzleyicilerden tam not alan belgesel filmi ayrıca ulusal ve uluslararası birçok festivalden davet aldı.

Ünlü yönetmen Jale İncekol'un yapımını üstlendiği, uzun metraj dokümanter drama türündeki belgesel filmi 'Narperi'nin Bileziği' izleyici ile buluştu. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk gösterimi yapılan filme vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Üreten kadını ve kadının değerini anlatan filmde, Bozkurt Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar rol aldı. Filmin gala gecesine ev sahibi Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'in yanı sıra, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Bozkurt Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, GESİFED Başkanı Oktay Mersin, DESİAD Başkanı İbrahim Şenel, filme ve galaya sponsor olan firmaların temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Gala öncesi Bozkurt Kadın Kooperatifi üyelerinin film çekimleri sırasında ürettiği el emeği kolyeler, nazarlıklar da satışa sunuldu. İzleyicilerin büyük beğenisini alan film, ulusal ve uluslararası birçok festivalden davet aldı.

"BİZ DİYORUZ Kİ: ELİMİZİN HAMURU İLE HER İŞİ YAPARIZ"

Galada açıklamalarda bulunan Bozkurt Belediyesi Başkanı Birsen Çelik "Film ilçemizde çekildi. Oynayanlar Bozkurtlu kadınlar, bizim Kadın Kooperatifimiz üyesi emektar kadınlar. Çok emek verdik. Daha önce Jale İncekol ile "Okulum Açılsın" projesinde beraber olmuştuk. Kadının olduğu her yerde Bozkurt Belediyesi de olacak. Bu projeyle kadının rolü, kadının gücü, kadının tek başına ayakları üzerinde nasıl duracağını gösteren bir film olması da bizim için çok önemli. Biz diyoruz ki: Elimizin hamuru ile her işi yaparız" dedi.

"KADINLARIMIZ ÜRETTİKÇE, HAYATIN HER ALANINDA VAR OLDUKÇA, ÜLKEMİZ DAHA GÜÇLÜ OLUR"

Başkan Çelik, konuşmasının devamında kadınların üretmesi gerektiğine dikkat çekerek "Kadınların evlerinde kocalarını, bekar kızlarımızın evlerinde 'beyaz atlı prenslerini' beklemeksizin üretimdeki yerlerini alması gerektiğini konu alan belgesel filmimizde; üretmenin, çalışmanın ve emeğinin karşılığını alan Narperi'nin hikayesini anlatıyor. Kadınlarımız ürettikçe, hayatın her alanında var oldukça, ülkemiz daha güçlü olur. Çünkü Cumhuriyet, bilhassa kadın devrimidir. Kadınlar için vardır. Biz, kadının olduğu her yerde bir farkındalık olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle kadının kişisel alanı dışında toplumsal hayatta varlığını, etkilerini arttırmaya yönelik her olumlu girişimin, planlama ve emeğin yanındayız" diye konuştu.

"ÇOK MUTLU VE ÇOK HEYECANLIYIZ"

Gala Gecesi'nde konuşma yapan GESİFED Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve Denizli Soroptimist Kulübü üyesi Özlem Köseoğlu "Güzel yürekli, çalışkan kadınlar harika işler başardılar. Güzel yürekli, çalışkan arkadaşım Jale İncekol, bu güzel çalışmaları filme aldı. Güzel yürekli dostları da büyük destek oldular. İlk defa izleyeceğimiz film için çok mutlu ve çok heyecanlıyız." diye konuştu.

"ÖZELLİKLE BU BELGESEL FİLMİ GERÇEKLEŞTİREN YÖNETMEN JALE İNCEKOL VE EKİBİNİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Gala destekçilerinden GESİFED Başkanı Oktay Mersin, yaptığı konuşmada "Kadınların çalışma hayatına büyük oranda katılması ve daha aktif rol alarak girişimci faaliyetlerde bulunmaları, gelişen ekonomi için büyük bir öneme sahiptir. Toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasında, refah seviyesinin artmasında üretmeye dayalı bir büyüme gerçekleşmesinde, demokrasi kültürünün gelişmesinde, cinsiyet ayrımı yapılmadan çalışmak bizim için gerçekten çok önemli. Kadınların toplum içindeki konumlarının her bakımdan iyileştirilmesi sadece o toplum için değil, aynı zamanda söz konusu toplumun yer bulan coğrafya içerisinde önem taşımaktadır. Bozkurt Kadın Kooperatifi'nin oluşmasında, gelişmesinde emeği geçen herkese, özellikle bu belgesel filmi gerçekleştiren Yönetmen Jale İncekol ve ekibini yürekten kutluyorum" diye konuştu.

"TÜM BU ÇABALARIN BİR SİNEMA YÖNETMENİN GÖZÜNDEN, BİNLERCE KİŞİYE ROL MODEL OLABİLMESİ İÇİN BEYAZ PERDEYE AKTARILARAK, BELGE HALİNE GETİRİLMESİNİN GÜZELLİĞİNİ GÖRDÜK"

Gala destekçilerinden TED Denizli Koleji Kurucusu İnci Emek, yaptığı konuşmada "Çok heyecan verici bir sürecin içerisinde, bir parçada olsa buluşmuş olmak hem mutluluk hem de gurur veren bir duygu. Güzel bir hikaye ile başladı her şey. Harekete geçmeye hazır neşeli, çalışkan kadın ve tüm bunlardan heyecan duyan bir grup değerli insan, bir araya gelince ortaya bu kadar güzel bir ürün çıktı. O kadar çok öğreti var ki yapılan bu işte, beraber olunduğunda birçok güçlüğün aşılabileceğin en büyük göstergesi oldu bu proje. El becerilerinin ürüne ve gelir kaynağına dönüştüğünü gördük. Teknolojinin uzakları yakın ettiğini, hiç tanımadığımız insanlara bile, el emeğimizi nasıl ulaştırabildiğimizi gördük. Tüm nihayetinde tüm bu çabaların bir sinema yönetmenin gözünden, binlerce kişiye rol model olabilmesi için beyaz perdeye aktarılarak, belge haline getirilmesinin güzelliğini gördük" dedi.

"BİZİM POZİTİF HİSLERİMİZ PERDEYE YANSIDI"

Yönetmen Jale İncekol ise "2017 yılından itibaren kadın, umut ve çocuk temalı filmler yapıyorum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok emek verdik filme. 2021 yılı Haziran- Temmuz aylarında Bozkurt Sazköy'de çektik filmi. 2'si profesyonel 8 oyuncu, 16 Bozkurt Kadın Kooperatifi üyesi kadın ve 10 eğitimci ile beraber çekimleri yaptık. Bizim pozitif hislerimiz perdeye yansıdı diye düşünüyorum" diye konuştu.

Daha sonra Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Narperi'nin Bileziği filmine destek verenlere hediye ve plaket takdim etti. Ardından da film gösterime girdi. İncekol, film ekibini ve oyuncularını sahneye davet ederek herkese teşekkür etti. Gece fotoğraf çekimleriyle sona erdi.

ANKA / Yerel