Milletvekili Bozgeyik, Bozgeyik ailesi bayramlaşma törenine katıldı

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, farklı köy, ilçe ve şehirlerde yaşayan Bozgeyik ailesi bayramlaşma törenine katıldı.

Gaziantep'in en kalabalık ailelerinden birisi olan Bozgeyik ailesinin mensupları, Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma töreninde buluştu. Aile bireylerinin büyük ilgi gösterdiği coşkulu bayramlaşma töreni büyük ilgi gördü. AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'in de katıldığı bayramlaşma programı, ailenin farklı köy, ilçe ve şehirlerde yaşayan bireylerini bir araya getirdi. Programda, aile bireyleri birbirlerini yakından tanıma ve sohbet etme fırsatı buldu.

"Aile buluşmalarını önemsiyoruz"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik de, Bozgeyik Ailesi ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizim için aile önemli. Bu nedenle de sık sık aile toplantıları ile akrabalarımızla bir arada olmaya, onlarla özlem gidermeye büyük önem veriyoruz. Ayrıca biliyorsunuz ki, bu yıl hükümetimiz tarafından Aile Yılı ilan edildi. Bu anlamda aile buluşmaları daha da bir anlam kazanıyor" şeklinde konuştu.

"Bayramın birleştirici gücü"

Mübarek Ramazan Bayramı'nın birleştirici gücü ile bir araya geldiklerine de vurgu yapan Milletvekili Bozgeyik, "Bayramın manevi ikliminde kıymetli aile büyüklerimizden yarınlarımızın teminatı evlatlarımıza kadar tüm akrabalarımızla bir araya gelerek hasret giderdik. Birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanesi olan bu müstesna günde, samimi ve huzurlu bir bayramlaşma gerçekleştirdik. Bünyesinde birçok STK ve siyasi parti temsilcisi barındıran, toplumun farklı alanlarında sorumluluk üstlenen güçlü ailemiz; kardeşlik çatısı altında kenetlenerek yarınlara daha emin adımlarla yürüyecektir. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı