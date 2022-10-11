Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu motosiklet sürdü! Sofuoğlu, o anları '560 cc sırada ne var?' notuyla paylaştı

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nu 560 cc'lik motosiklete bindirerek pistte tek başına dolaştığı anları kaydetti. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerden sonra Sofuoğluna tepkiler çığ gibi büyüdü. Sofuoğlu gelen tepkilere cevap verdi.

"SPORCU NASIL YETİŞTİRİLİR? BİLMEYENLER BOŞ KONUŞMAYA DEVAM EDEBİLİR"

Yaşıtları oyuncakla oynarken, kendisi için tasarlanan go-kart ve motosikletle pistin tozunu attıran 3 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, bu kez kendisinden kat kat büyük motosikletle babasının pistinde dolaştı. O görüntüler, Zayn için açılan sosyal medya hesabında, "560 cc sırada ne var?" yazısıyla paylaşıldı. Uzun süredir kendi pistinde eğittiği Zayn'i ileride Türkiye'yi temsil eden bir Formula-1 yarışçısı olarak yetiştirmeyi hedefleyen baba Kenan Sofuoğlu, yapılan paylaşımla olumlu ve olumsuz onlarca yorum aldı. Yorumlara tepkisiz kalmayan Sofuoğlu görüntüleri paylaşarak, "Kimse bizim çocuğumuzu bizden çok sevip, düşünüp, koruyamaz. Motor nedir? Pist nasıl bir yerdir? Sporcu nasıl yetiştirilir? Bilmeyenler boş konuşmaya devam edebilir. Biz de işimizi yapmaya devam edeceğiz. Tedbir elden, takdir Allah'tan" açıklamasında bulundu.