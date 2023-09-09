Bornova'da 9 Eylül Coşkusu

Bornovalılar, 9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını coşkuyla kutladı. Kortej yürüyüşü ile başlayıp Umut Akyürek konseri ile devam eden kutlamalar, Kurtuluş Savaşı’nın sembol alanlarından olan Belkahve’de gerçekleşen törenle son buldu. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız” dedi.

Bornovalılar, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını coşkuyla kutladı. Kortej yürüyüşü ile başlayıp Umut Akyürek konseri ile devam eden kutlamalar, Kurtuluş Savaşı'nın sembol alanlarından olan Belkahve'de gerçekleşen törenle son buldu. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen 9 Eylül kutlamaları kortej yürüyüşü ile başladı. Bornovalılar, ellerinde Türk bayrakları ile slogan ve marşlar eşliğinde Mustafa Kemal Caddesi boyunca coşkuyla yürüdü. Bornova Belediye Bandosu eşliğinde söylenen marşlara bazı Bornovalılar da evlerinin balkonlarından eşlik etti.

UMUT AKYÜREK İLE COŞKU DOLU KONSER

Kortejin son bulduğu Büyükpark'ta Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Umut Akyürek hayranları ile buluştu. Şef Sami Büyüköztekir yönetimindeki Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun eşlik ettiği sanatçı Bornovalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Sevilen sanat müziği eserlerinin yanısıra kurtuluş mücadelesini anlatan marşlar ve türküler hep bir ağızdan söylendi.

ATA'NIN İZMİR'E BAKTIĞI BELKAHVE

8 Eylül akşamı gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve konserin ardından 9 Eylül'de iki ayrı tören düzenlendi. İlk tören, Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki 9 Eylül Şehitliği'nde yapıldı. Anıt'a Kaymakamlık, Garnizon ve Bornova Belediyesi çelenkleri konuldu. İkinci tören ise Belkahve'de gerçekleşti. Kurtuluş ruhunun yaşatıldığı etkinlikte Belkahve'deki Atatürk Anıtı önünde bağımsızlık meşalesi yakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sahne aldı. Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu yönetmenlerinden Hakan Taner Yıldırım dizeleri Nazım Hikmet'e ait olan Kuvayi Milliye Destanı'nın okudu. Coşku dolu törende Bornova Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve İzmir Turizm Folklör Derneği, ardından da Bornova protokolünden kurulu zeybek ekibi de ayrıca gösteriler sundu.

ŞEHİT KANIYLA SULANMIŞ TOPRAKLAR

Afyonkarahisar'dan yola çıkan Cumhuriyet sevdalısı bisikletçiler de Belkahve'deki törene katıldı. Yol boyunca şehitliklerden aldıkları toprakları başta gaziler olmak üzere vatandaşlara dağıtan bisikletçiler, törenin ardından düşmanın denize döküldüğü kent merkezine doğru yollarına devam etti.

CUMHURİYETİN 100. YILI HEYECANI

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İzmir'in Kurtuluş Savaşı'nın son bulduğu kent olduğuna dikkat çekip, 29 Ekim'i hatırlattı. Başkan İduğ, "Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılını hep birlikte kutlayacağız. Heyecanlı ve coşkuluyuz. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız. Ne mutlu Türküm diyene, yaşasın Cumhuriyet" dedi.