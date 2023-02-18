- Bolu Valisi Erkan Kılıç: "Herkes yaşadığı binanın kontrolünü yaptırmak zorunda"

BOLU - Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden Bolu olarak ders çıkarmaları gerektiğini ifade ederek, "Bolu'da yaşayan herkes yaşadığı binanın kontrolünü yaptırmak zorunda. Herkes nasıl bir binada yaşadığını, oturduğu binanın depreme dayanıklı olup olmadığını bilmeli. Oturdukları bina güven vermiyorsa, yaptırdıkları testler eğer risk taşıyorsa o binaların mutlaka yenilenmesi gerekiyor" dedi.

Bolu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb Haluk Saykılı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hakan Alparslan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Samettin Gündüz, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, muhtemel bir afette Bolu'da yapılabilecekler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Erkan Kılıç, "Bolu Valiliği olarak bütün paydaş kurumlarımızla beraber toplantımızı gerçekleştirdik. Bolu bir deprem bölgesi. Aslında ülkemizin geneli deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Böyle afetler öncesinde hazır olmamız gerekiyor. Bu çerçevede AFAD İl Müdürlüğü olarak hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı toplantımızda, muhtemel bir afet öncesi yapılacak çalışmaların değerlendirmesini yaptık" dedi.

"Herkes büyük bir gayret gösterdi"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin birçok ilde büyük yıkımlara neden olduğunu hatırlatan Kılıç, "Bu afet 'asrın afeti' olarak biliniyor. Binlerce vatandaşımızın ölmesine sebep olan büyük bir afet yaşadık. 100 binin üzerinde yaralılarımız var. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin tüm kademeleri deprem bölgesindeydi. Herkes o bölgede büyük bir gayret gösterdi. Belki eksik kalınan durumlar olabilir ama bunların muhakkak değerlendirmesi yapılıyordur" diye konuştu.

"Bolu halkı seferber oldu"

Bolu'dan deprem bölgesine yapılan yardımlara ilişkin bilgiler veren Kılıç, "Depremin ilk gününden itibaren Bolu'da vatandaşlarımız, iş insanlarımız ve hayırseverlerimizin takviyesiyle şimdiye kadar 450'nin üzerinde yardım malzemesi yüklü tırı bölgeye gönderdik. Bolu halkı afet sonrası seferber oldu. Bin 800'den fazla kamu personelimizi bölgeye sevk ettik. Bunun dışında 600 tane personelimiz kamu ve özelden bölgeye gidip oradaki çalışmalara destek oldu. 350 civarında aracımız, iş makinamız bölgede halen çalışıyor. Bolu'dan deprem bölgesindeki yaraları sarma noktasında her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Buradan Bolulu hemşerilerimize, bölgede çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu depremden ders çıkarmalıyız"

Vali Kılıç, "Bu depremden dersler çıkararak Bolu olarak ne yapabiliriz konusunda toplantımı gerçekleştirdik. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bolu'da yaşayan herkes yaşadığı binanın kontrolünü yaptırmak zorunda. Bina eski mi değil mi? Deprem mevzuatına uygun mu? Bu hususlar son derece önemli. Herkes nasıl bir binada yaşadığını, oturduğu binanın depreme dayanıklı olup olmadığını bilmeli. Oturdukları bina güven vermiyorsa, yaptırdıkları testler eğer risk taşıyorsa o binaların yenilenmesi gerekiyor. Ders çıkarak hep beraber ülkemizin ve evlerimizi, binalarımızı afete dayanaklı hale getirmek zorundayız. Kentsel dönüşümler son derece önemli. Burada yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm anlamında çalışmalar yapmalara başlaması gerekiyor. Yerel yönetimlerin muhtemel bir afet durumunda yıkılabilecek binalar konusunda çalışmalara mutlaka başlamaları gerekiyor. Bu çalışmaların ülke çapında yapıldığını biliyoruz. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, belediyelerimiz, İl Özel İdare ekipleri hep beraber mutlaka bizim yapı stoklarımızı gözden geçirip kamu binalarıyla beraber bunlarla ilgili çalışmayı ortaya koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.