Bitlis'in Tatvan ilçesinde Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İlçedeki STK'ların öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe aileler çocuklarıyla katılım sağladı. Cuma Namazı sonrası ilçede bulunan Hizan Durağı'ndan başlayan yürüyüş, İbadullah Camii önüne kadar devam etti. Filistinli çocukların sesi olmak amacıyla düzenlenen yürüyüşte Filistin bayrakları ve destek pankartlarıyla İsrail'in saldırıları protesto edildi. Yürüyüşün ardından basın açıklamasına geçildi. Toplanan kalabalık adına açıklamanın açılış konuşmasını yapan Salih İnan yaşanan zulme dikkat çekti.

Ardından çocuklar adına hazırlanan "Susma! Çocuklar Ölüyor!" başlıklı basın açıklamasını okuyan Muhammed Oruk, Gazze'de yaşanan insanlık dışı drama dikkat çekti. Oruk, "Biz çocuklar, dünyanın neresinde olursak olalım birbirimize benzeriz. Hepimiz oyunlar oynamayı, sevdiklerimizle vakit geçirmeyi, gezmeyi ve geceleri mışıl mışıl uyumayı severiz. Bugün burada, bunları yapamayan Gazzeli arkadaşlarımızın sesini duyurmak için toplandık. Gazzeli çocuklar, yıllardır yalnızca Gazzeli oldukları için bombaların hedefi oluyor. İsrail'in saldırıları yüzünden evleri yıkılıyor, en sevdiklerini kaybediyorlar. Bu saldırılar sadece binaları, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri yıkmadı; çocukların hayallerini de yıktı. İsrail'in saldırılarında 22 bin Gazzeli çocuk şehit oldu. 22 bin Gazzeli çocuğun her birinin bir ismi, bir gülüşü, büyüyünce yapmak istediği bir meslek vardı. Kimi doktor olup insanlara yardım edecekti, kimi öğretmen olup iyi insanlar yetiştirecekti. Ama pek çoğu, annesinin kucağında, uyuduğu yatağında, ya da sadece bir yudum temiz su ve bir parça ekmek ararken şehit oldu. Şu an Gazze'de hayatta kalmaya çalışan diğer çocuklar ise çok üşüyor ve çok acıkıyor. İçmek için temiz bir yudum su, yemek için bir parça ekmek bile bulamıyorlar. Bizler onlara yiyecek, ilaç ve oyuncak göndermek istiyoruz; ama İsrail yardımları sınır kapılarında bekleterek onlara yeterince ulaşmasına izin vermiyor. Bir parça ekmeğin ve temiz suyun bile engellenmesi hangi vicdana sığar? İsrail, yardımların onlara ulaşmasına artık engel olma! Altyapının İsrail saldırıları sonucu yerle bir olduğu Gazze'de 70 bin çadırı son yaşanan selde su bastı. Arkadaşlarımız soğuk havada sırılsıklam ve çaresiz kaldı. Şu an bir barınma yerine, kıyafetlere, battaniyeye, temiz suya ve gıdaya her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var. Oyun parkları mezarlığa dönüştü. Birçok çocuk annesini, babasını, kardeşlerini kaybetti; küçücük omuzlarına kocaman acılar yüklendi. Gazze'de olduğu gibi, Sudan'da, Yemen'de, Lübnan'da, Ukrayna'da, Doğu Türkistan'da ve dünyanın dört bir yanında çocuklar acı çekmeye, bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Büyüklere sormak istiyoruz, hani bütün çocukların oyun oynama, okula gitme ve güvenle yaşama hakkı vardı? Gazzeli arkadaşlarımız neden bu kadar yalnız bırakıldı? Onların da bizim gibi yaşamaya hakkı yok mu? Biz imkansız şeyler istemiyoruz. Sadece bombaların susmasını, arkadaşlarımızın karnının doymasını ve tıpkı bizim gibi korkmadan gülebilmelerini istiyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun. Bu acılar artık bitsin ve çocuklar ölmesin" dedi.

Gerçekleştirilen yürüyüş ve basın açıklaması, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı duyarlılık ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı