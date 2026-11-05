Bitlis Tatvan'da mahalle muhtarı, yeni doğan üçüncü çocuğuna Filistin adını koydu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan mahalle muhtarı Sinan Akyüz, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla yeni doğan oğluna Filistin ismini koydu.

Akyüz'ün 2 Kasım'da dünyaya gelen üçüncü çocuğuna verdiği isim, Filistin'de yaşanan saldırılara ve sivil kayıplarına yönelik tepkisinin bir ifadesi oldu. Filistin'de yaşanan olaylardan derin üzüntü duyduğunu belirten Akyüz, eşiyle birlikte aldıkları kararla çocuklarına Filistin ismini verdiklerini söyledi. Akyüz, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalamadıklarını ifade ederek, "Üçüncü çocuğumun ismini Filistin koydum. İsrail ve Amerika'nın Filistin'de yaptığı zulme vicdanımız el vermedi. Eşimle birlikte ailemiz adına sesimizi ancak bu şekilde duyurabileceğimizi düşündük. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Bundan dolayı çocuğumuzun ismini Filistin koyduk. Bu davaya da canı gönülden destek veriyorum. İsrail ve Amerika'nın bu zulme artık son vermesini istiyorum" dedi.

Çocuğuna Filistin ismini vermesinin bir destek ve tepki mesajı olduğunu vurgulayan Akyüz, "Ben Filistin'in yanında olmak istiyorum. Buna bir tepki olarak çocuğumun ismini Filistin bıraktım. Filistin'de yaşanan zulümler, bu kadar çocuğun ve ailenin hayatını kaybetmesi vicdanımın kabul edebileceği bir durum değil. Elimden gelen bu olduğu için çocuğumun ismini Filistin koydum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı