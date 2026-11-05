Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bitlis Tatvan'da mahalle muhtarı, yeni doğan üçüncü çocuğuna Filistin adını koydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Tatvan'da mahalle muhtarı, yeni doğan üçüncü çocuğuna Filistin adını koydu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde mahalle muhtarı Sinan Akyüz, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek için 2 Kasım'da dünyaya gelen üçüncü çocuğuna Filistin ismini verdi. Akyüz, eşiyle aldıkları kararla Filistin halkına destek ve saldırılara tepki vermek istediklerini söyledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan mahalle muhtarı Sinan Akyüz, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla yeni doğan oğluna Filistin ismini koydu.

Akyüz'ün 2 Kasım'da dünyaya gelen üçüncü çocuğuna verdiği isim, Filistin'de yaşanan saldırılara ve sivil kayıplarına yönelik tepkisinin bir ifadesi oldu. Filistin'de yaşanan olaylardan derin üzüntü duyduğunu belirten Akyüz, eşiyle birlikte aldıkları kararla çocuklarına Filistin ismini verdiklerini söyledi. Akyüz, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalamadıklarını ifade ederek, "Üçüncü çocuğumun ismini Filistin koydum. İsrail ve Amerika'nın Filistin'de yaptığı zulme vicdanımız el vermedi. Eşimle birlikte ailemiz adına sesimizi ancak bu şekilde duyurabileceğimizi düşündük. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Bundan dolayı çocuğumuzun ismini Filistin koyduk. Bu davaya da canı gönülden destek veriyorum. İsrail ve Amerika'nın bu zulme artık son vermesini istiyorum" dedi.

Çocuğuna Filistin ismini vermesinin bir destek ve tepki mesajı olduğunu vurgulayan Akyüz, "Ben Filistin'in yanında olmak istiyorum. Buna bir tepki olarak çocuğumun ismini Filistin bıraktım. Filistin'de yaşanan zulümler, bu kadar çocuğun ve ailenin hayatını kaybetmesi vicdanımın kabul edebileceği bir durum değil. Elimden gelen bu olduğu için çocuğumun ismini Filistin koydum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran savaşının seçimleri kaybettirdiği doğru ama yine olsa yine yaparım

Mağlubiyet sonrası Trump meydan okudu: Yine olsa yine yaparım
ABD'de ara seçimin en büyük sürprizi: Yarıştan çekilmesine rağmen seçildi

Seçimin en büyük sürprizi: Yarışta bile değildi ama seçildi
Maaş bile bağlanacak! Bu ülkede erkek kıtlığı var

Maaş bile bağlanacak! Bu ülkede erkek kıtlığı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beğeni yağıyor! Maçı anlatan TRT spikerinden Liverpool'un hocasına olay ifade

TRT spikerinden Liverpool'un hocasının bu gülüşüne olay ifade
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki 18 yıllık hasreti bitirdi

Yaptığı kafa vuruşuyla bir tarihi değiştirdi!
Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

Türklerin vize çilesi çektiği ülkeden müjdeli haber
ABD seçimleri İran'da nasıl yorumlandı? Trump endişesi devam ediyor

Demokratların zaferi İran'ı umutlandırdı ama Trump korkusu bitmedi
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti! İki değerlendirmeye itiraz edilecek

Savcılık anında harekete geçti! Rapordaki iki detaya itiraz edilecek
Tahran sokakları alev alev: Trump ve Netanyahu posterleri ateşe verildi

Başkentin sokakları alev alev: İki isme öfkeleri hiç dinmedi

ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

Piyasalar fena karıştı! Uçuşa geçti, son 2 haftanın zirvesinde