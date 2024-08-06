Menteşe Devlet Hastanesi için önlem alınmaması eleştirildi

ESMA TURAN

(MUĞLA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu ve Birlik Sağlık Sen Muğla İl Başkanı Abdullah Gül, "Hakkında yıkım kararı olan Menteşe Devlet Hastanesi için hala bir önlem almaması akıllara zarar bir olay" dedi. Konuyla ilgili Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan komisyon marifetiyle değerlendirilmekte olup, sağlık hizmet sunumunu aksatmayacak şekilde çalışmalar devam etmektedir" denildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete girmesiyle birlikte 2018 yılında Menteşe Devlet Hastanesi hakkında "depreme dayanıksız" raporu verildi ve yıkım kararı alınarak kapatıldı. Sonrasında Menteşe Devlet Hastanesi'nin faaliyete geçmesi için 2018'de Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu ve hastane 15 Mayıs 2020 yılında acil servisin açılması ile hizmete başladı. Daha sonraki süreçte poliklinikler, klinikler, ameliyathane, palyatif bakım servisi ve yoğun bakım gibi birimler de faaliyete geçirildi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Birlik Sağlık Sen Muğla Temsilcisi Abdullah Gül, geçtiğimiz nisan ayında hastane önünde yaptığı basın açıklamasında, 2018 yılında Menteşe Devlet Hastanesi'nin, Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yapılan deprem tahkikatında 2 blokunun yıkılması gerektiği, 1 blokunun acilen yıkılması gerektiği ve 1 blokunun da depreme dayanıksız olup güçlendirme yapılması gerektiğini öne sürmüştü.

Gül, yine hastane önünde yaptığı basın açıklaması ile İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim'e tepki gösterdi. Gül, şu ifadeleri kullandı:

" Deprem, en büyük tehlike olarak, ülkemiz gündeminin birinci sırasında durmaktadır. En son yaşanan yüzyılın depreminde on binlerce vatandaşımızı kaybederken, yaşanan ekonomik maliyet 2 trilyon liranın üzerindedir. Bu kayıpların nedenlerinin en başında, hakkında yıkım kararı olan hastanelerin faaliyette tutulması ve deprem anında şifa olması gereken hastanelerin, vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına mezar olmasıdır. Tüm bu gerçekler ortadayken, ilimiz sağlığının başındaki kişinin, tüm uyarılarımıza rağmen, tam 7 ay geçmesine rağmen, hakkında yıkım kararı olan Menteşe Devlet Hastanesi için hala bir önlem almaması akıllara zarar bir olay. Bilim insanlarının düzenlediği rapora göre yıkılması gereken C Blok'taki acil servis ve tomografi, D Blok'ta ise palyatif servislerin hizmet vermeye devam etmesi, adeta faciaya davet çıkartmaktadır. Konuyu, TBMM'ye ve Valilik makamına taşıdığımızda, bu konunun farklı bahaneler sunarak önlem almamakta ısrar eden Mülayim (Muğla İl Sağlık Müdürü Ali Mülayim), hastanenin Muğla halkına adeta mezar olması için çabalamaktadır.

"Bir deprem anında insanların ölmesinden daha önemli olan ne?"

Buradan, Sayın Müdür'e sormak istiyoruz, Önlem almak için, tıpkı İzmir'de, sokak ortasında elektrik çarpmasından kaybettiğimiz iki vatandaşlar gibi insanlarımızın ölmesi mi gerek? Halbuki çok uzak değil, daha geçen sene Hatay'da, depreme dayanıksız hastanelerde yüzlerce insanımız can verdi. Kurduğunuz komisyon böyle giderse, hastanenin durumu ile ilgili rapor değil, orada son nefesini verecek insanlarımızın ölüm raporlarını yazacak. Size soruyoruz, komisyonunuz mu sizi oyalıyor, yoksa komisyonun aldığı karar mı sizi durduran? Bir ayda bir hastaneyi kapatıp başka bir hastaneye bağlama beceriniz, depremde yıkılır kararı olan Menteşe Devlet Hastanesi'ne gelince, aradan iki ay geçmesine rağmen neden işlemiyor? Sizi durduran ne? Bir deprem anında insanların ölmesinden daha önemli olan ne? İlimizde sorumluluk sahibi kurum amirleri, Menteşe Atatürk Stadı'nı ve Bayır İlköğretim Okulu'nu, depreme dayanıksızlık nedeniyle, bu konuda anında önlem alıp, kimsenin tırnağına zarar gelmeden tahliye edip, yıkıma başlamışken, bir doğal afette en önemli yer olan hastanede aynı önlemi almamanızdaki sebep nedir. Bu en az benim kadar Muğla halkının da merak konusudur."

İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Gül'ün açıklamalarının ardından Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yazılı açıklamaı yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Menteşe Devlet Hastanesinin durumu ile ilgili tüm üst kurumlara gerekli bilgilendirmeler doğru olarak yapılmaktadır. İldeki tek Üçüncü Basamak Sağlık Hizmeti sunan ve Tıp Fakültesi ile birlikte kullanılan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, yüzde 98 yatak doluluğuna ulaşması nedeni ile doluluk oranı düşük olan Yatağan Devlet Hastanesi ile bin 700 yataklı şehir hastanesi hizmete girene kadar, geçici olarak hizmet birleştirilmesi yapılarak hizmetin etkin sürdürülmesi hedeflenmiştir. Menteşe Devlet Hastanesinin mevcut durumu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan komisyon marifetiyle değerlendirilmekte olup, sağlık hizmet sunumunu aksatmayacak şekilde çalışmalar devam etmektedir. Aynı kampüs içerisine Acil Durum Hastanesinin ivedilikle yapılması için süreç yakından takip edilmektedir."