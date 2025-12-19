Bilim Kurulu toplantısı Rektör Hacımüftüoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi; Bilim temelli sosyal politikalar vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığında düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı, Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi.

Sosyal politikaların bilimsel veriler ışığında şekillendirilmesini amaçlayan toplantıda; dijitalleşme, demografik dönüşüm, sosyal riskler ile koruyucu ve önleyici politikalar başta olmak üzere birçok başlık kapsamlı şekilde ele alındı. Bilim Kurulu Üyesi olarak seçilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da toplantı da yer aldı.

Toplantıda konuşan Bakan Göktaş, aile ve sosyal hizmetler alanının yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir kamu hizmeti olmadığını, aynı zamanda toplumun geleceğini inşa eden stratejik bir sorumluluk alanı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu sosyal devlet vizyonunun bu anlayışın temelini oluşturduğunu ifade eden Göktaş, "Kadını, çocuğu, aileyi, yaşlıyı, özel gereksinimli bireyleri ve ihtiyaç sahiplerini merkeze alan her politika, toplumsal dayanıklılığı artırmakta ve sosyal yapıyı güçlendirmektedir. Bu nedenle Bakanlık olarak yürüttüğümüz her çalışmanın bilime dayanmasını son derece kıymetli görüyoruz" dedi.

Bilim Kurulunun, sosyal politika alanında atılan her adımda akademik birikimi ve verinin gücünü esas aldığını belirten Göktaş, sahadan gelen tecrübe ile bilimsel analizlerin buluşturulmasının kapsayıcı ve etkili politikaların en önemli dayanağı olduğuna dikkat çekti. Değişen dünya düzeni içerisinde aile yapılarının dönüştüğünü, dijitalleşmenin sosyal ilişkileri yeniden şekillendirdiğini ve demografik dengelerin farklı ihtiyaçları beraberinde getirdiğini ifade eden Göktaş, bu süreçte Bilim Kurulunun rehberliğinin yol gösterici olacağını dile getirdi.

"Atatürk Üniversitesi olarak bilgi üretimini toplumsal faydaya dönüştürmeyi önceliyoruz"

Toplantıya Bilim Kurulu Üyesi olarak katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, bilimsel bilginin sosyal politikaların sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez olduğunu belirterek: "Öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi olarak seçilmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Şunu belirtmek isterim ki; sosyal politika alanında kalıcı ve etkili çözümler üretmenin yolu, bilimi karar alma süreçlerinin merkezine yerleştirmekten geçmektedir. Akademik bilgi ile sahadan gelen deneyimin buluştuğu bu tür platformlar, toplumsal ihtiyaçların doğru tespit edilmesine ve uzun vadeli politikaların geliştirilmesine önemli katkılar sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin bu süreçte üstlendiği role de dikkat çeken Hacımüftüoğlu, bölgesel farklılıkları gözeten bilimsel araştırmaların sosyal hizmet politikalarına yön vermesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Atatürk Üniversitesi olarak bilgi üretimini toplumsal faydaya dönüştürmeyi öncelediklerini belirten Hacımüftüoğlu, Bilim Kurulunun ortaya koyacağı öngörülerin, sosyal politikaların daha güçlü bir zemine taşınmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantı, Bilim Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona ererken, bilim temelli, kapsayıcı ve sürdürülebilir sosyal politikaların geliştirilmesine yönelik ortak çalışma iradesi bir kez daha vurgulandı. - ERZURUM