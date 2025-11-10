Haberler

Bilecik'te Tarihi ve Medeniyet Gezisi Kura Çekilişi Yapıldı

Güncelleme:
Bilecik'te düzenlenen 'Bir günde bin yıl tarihi ve medeniyet gezisi-kadim şehirler' programı kapsamında kura çekilişi yapıldı. Seçilen öğrenciler Bilecik'i temsilen Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'i ziyaret edecek.

Bilecik'te 'Bir günde bin yıl tarihi ve medeniyet gezisi-kadim şehirler' programı kapsamında, kura çekilişi gerçekleştirildi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından 20-23 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 'Bir günde bin yıl tarihi ve medeniyet gezisi-kadim şehirler' programı kapsamında, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in katılımıyla kura çekilişi gerçekleştirildi. Belirli atölyelere katılarak hak kazanan öğrenciler arasından bir kız ve bir erkek öğrenci seçildi. Seçilen öğrenciler, Bilecik'i temsilen Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'i ziyaret edecek.

İl Müdürü Ramazan Demir, gençlerin tarihi ve kültürel mirası yerinde tanıma fırsatı bulacaklarını belirterek, "Bu tür projeler, öğrencilerimizin tarih bilincini güçlendiriyor ve milli değerlerimizi daha yakından tanımalarına katkı sağlıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel



