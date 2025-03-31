Bilecik'te Ramazan Ayı Kardeş Şehir Projesi Etkinliği

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen "2025 Yılı Ramazan Ayı Kardeş Şehir Projesi" kapsamında, Bursa, Eskişehir ve Sakarya il müftüleri ile Odunpazarı, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve Osmangazi ilçe müftüleri Bilecik'te ağırlandı.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklerde, gelen müftüler Bilecik'teki çeşitli camilerde vaaz ve irşad faaliyetlerine katıldılar. Şifa Hafızlık Kur'an Kursu'nda bir araya gelen misafir müftüler, Ramazan ayının manevi önemine ve gerçekleştirilen programların topluma sunduğu katkılara dair samimi bir sohbet gerçekleştirdiler. Müftüler, manevi değerlerin güçlendirilmesi ve halkın Ramazan bayramı coşkusunu birlikte yaşaması için yapılan bu tür programların önemine dikkat çekti.

Bilecik halkı, müftülerin vaazları ve sohbetlerinde Ramazan ayının anlamını bir kez daha derinden hissetti. Etkinlik, şehirlerarası manevi bağların güçlendirilmesine büyük katkı sağladı. - BİLECİK