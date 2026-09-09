Bilecik’te CHP’nin kuruluş yıl dönümünü kutlandı

Bilecik'te, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlandı.

CHP Bilecik İl Örgütü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından İl Başkanı Kazım Yağmur, günün anlam ve önemine anlatan bir konuşma yaptı. Yağmur, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda yalnızca bir siyasi partinin kuruluşunu değil, millet egemenliğine, bağımsızlığa ve Cumhuriyet değerlerine adanmış 103 yıllık bir mücadeleyi anmak için toplandıklarını anlattı.

"Temiz siyaset, temiz toplum ve temiz bir devlet düzeni için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Yağmur, açıklamasının bir bölümünde şunları söyledi;

"Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı; ayrışmayı değil dayanışmayı, kutuplaşmayı değil ortak aklı, kişisel çıkarı değil kamu yararını esas alan bir siyaset anlayışıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin bütün yurttaşlarını eşit gören; hiç kimseyi kökeni, inancı, yaşam biçimi, düşüncesi veya siyasi tercihi nedeniyle ötekileştirmeyen bir anlayışın temsilcisidir. Temiz siyaset, temiz toplum ve temiz bir devlet düzeni için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizim mücadelemiz, millet egemenliğini yeniden ve eksiksiz biçimde hakim kılma mücadelesidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hedefimiz açıktır: Demokrasinin güçlendiği, adaletin herkes için işlediği, liyakatin esas alındığı, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kadınların eşit yurttaşlar olarak yaşamın her alanında güçlü olduğu, emeğin değer gördüğü ve hiçbir yurttaşımızın kendisini yalnız hissetmediği bir Türkiye. Bu hedefe ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. Çünkü biz gücümüzü makamdan değil, milletimizden ve 103 yıllık tarihimizden alıyoruz. Bugün burada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bir kez daha söz veriyoruz: Cumhuriyet'in değerlerinden vazgeçmeyeceğiz. Demokrasiden vazgeçmeyeceğiz. Adaletten vazgeçmeyeceğiz. Millet egemenliğinden vazgeçmeyeceğiz. Temiz siyasetten ve Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma hedefinden vazgeçmeyeceğiz.103 yıl önce yakılan bağımsızlık ateşini, bugün aynı kararlılıkla geleceğe taşıyacağız. Başta Genel Başkanımız ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan bugüne kadar bu mücadeleye emek vermiş tüm yöneticilerimizi, milletvekillerimizi, üyelerimizi ve hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partilileri saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı