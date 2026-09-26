Haberler

Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım'ın Fransa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada Kylian Mbappe ile Arda Güler arasında yaşanan bir an dikkat çekti. Arda'nın serbest vuruş kullanmaya hazırlandığı sırada Mbappe'nin Real Madrid'den takım arkadaşına doğru bağırarak konsantrasyonunu bozmaya çalıştığı görüldü.

  • A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.
  • İkinci yarıda kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti ve Kylian Mbappe pozisyonun içerisindeydi.
  • Arda Güler'in serbest vuruşunda top Fransa barajına çarparak kornere çıktı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazanırken, ikinci yarıda Arda Güler ile Kylian Mbappe arasında yaşananlar karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

TOPUN BAŞINA ARDA GÜLER GEÇTİ

Millilerin ikinci yarıda kazandığı serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Milli futbolcu vuruş için hazırlanırken Real Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe de pozisyonun içerisindeydi.

MBAPPE ARDA'YA DOĞRU BAĞIRDI

Arda'nın topa vurmasına saniyeler kala Mbappe'nin milli futbolcuya doğru bağırdığı görüntülere yansıdı. Fransız yıldızın bu hareketle Arda'nın dikkatini dağıtmaya ve konsantrasyonunu bozmaya çalıştığı değerlendirildi. İki futbolcunun Real Madrid'de takım arkadaşı olması, karşılaşma sırasında yaşanan bu anı daha da dikkat çekici hale getirdi.

SERBEST VURUŞ BARAJA TAKILDI

Mbappe'nin bağırdığı anların hemen ardından Arda Güler serbest vuruşu kullandı. Milli futbolcunun şutunda top Fransa barajına çarparak kornere çıktı. Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmezken Fransa, Türkiye karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 66 sitede yayınlandı.
Afyonkarahisar'da bir sürücü, sokak köpeğine çarpıp durmayarak yoluna devam etti

Bulun bu vicdansızı! Görenlerin içini sızlatan görüntü
Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı

Manisa'da 11 öğrencinin yaralandığı saldırıda 7 kişi tutuklandı
Beşiktaş 10 sayıdan geri döndü ancak son topta kazanamadı

Beşiktaş 10 sayıdan geri döndü ancak son topta kazanamadı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSinan Duru:

Kişiliksiz Mbappe

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Golünü atan Mbappe sakatlandı

Golünü attı, sevinirken sakatlandı
Cinsel taciz iddiaları vali yardımcısını koltuğundan etti

Ülke bu skandalı konuşuyor! Taciz ve torpil iddiası koltuğundan etti
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir

Erdoğan'ın ardından Pakistan lideri de BM'de son noktayı koydu
New York’u alarma geçiren olay: Kanalizasyondan çıkan 3 kişiden 2’si gözaltında

Şehir, kanalizasyondan çıkanlarla alarma geçti: Niyetleri farklı çıktı
Yemen'de Husilere karşı genel seferberlik ve ulusal teyakkuz çağrısı

Milli bayramda Husilere karşı seferberlik ve teyakkuz ilan ettiler
Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan

Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan
BM’den Netanyahu’nun çağrı cihazlı mesajına tepki: Salonun ciddiyetine saygı gösterin

Netanyahu’nun çağrı cihazlı şovuna BM’den dikkat çeken yanıt