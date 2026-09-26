Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'yı konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazanırken, ikinci yarıda Arda Güler ile Kylian Mbappe arasında yaşananlar karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

TOPUN BAŞINA ARDA GÜLER GEÇTİ

Millilerin ikinci yarıda kazandığı serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti. Milli futbolcu vuruş için hazırlanırken Real Madrid'den takım arkadaşı Kylian Mbappe de pozisyonun içerisindeydi.

MBAPPE ARDA'YA DOĞRU BAĞIRDI

Arda'nın topa vurmasına saniyeler kala Mbappe'nin milli futbolcuya doğru bağırdığı görüntülere yansıdı. Fransız yıldızın bu hareketle Arda'nın dikkatini dağıtmaya ve konsantrasyonunu bozmaya çalıştığı değerlendirildi. İki futbolcunun Real Madrid'de takım arkadaşı olması, karşılaşma sırasında yaşanan bu anı daha da dikkat çekici hale getirdi.

SERBEST VURUŞ BARAJA TAKILDI

Mbappe'nin bağırdığı anların hemen ardından Arda Güler serbest vuruşu kullandı. Milli futbolcunun şutunda top Fransa barajına çarparak kornere çıktı. Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmezken Fransa, Türkiye karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com