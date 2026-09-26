SPK'dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu

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SPK’nın 2026/65 sayılı haftalık bülteninde Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemenin sonuçları açıklandı.

Kurul, OZATD pay piyasasındaki işlemler nedeniyle İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Erdin Özel, Haldun Saffet İnal, Bülent Uygun, Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Kadir Boy, Kerem Alkin, Gül Ayşe Çolak ve Abdülkadir Özkan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. TRT Haber

Söz konusu işlemler, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesi kapsamında değerlendirildi.

2 YIL İŞLEM YASAĞI

SPK ayrıca aynı 11 kişi hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında da kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirecekleri işlemler açısından, yalnızca OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı kararı verildi. Böylece tedbir uygulanan kişi ve kurum sayısı 13’e ulaştı. Türkiye Gazetesi

5 KİŞİNİN TÜM LİSANSLARI İPTAL EDİLECEK

Kurulun bir diğer kararı ise lisanslara ilişkin oldu.

İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Bülent Uygun, Emir Münir Sarpyener ve Gül Ayşe Çolak’ın sahip oldukları tüm lisansların, işlem yapma yasağının devam ettiği süre boyunca iptal edilmesine karar verildi. Gazete Pencere

Böylece SPK’nın OZATD pay piyasasına ilişkin incelemesi sonucunda suç duyurusu, 2 yıllık işlem yasağı ve lisans iptali olmak üzere üç ayrı tedbir kararı alınmış oldu.

ŞİRKETİN SAHİPLERİ TUTUKLANMIŞTI

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan Ataseven hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaynak: Haberler.com