Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bursa Fomara Meydanı'nda Doğu Türkistan ve Filistin için düzenlenen etkinlikte konuştu. Alfatlı, Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü ve Gazze'de sivilleri ve masumları hedef alan canice saldırıları kınayarak uluslararası kamuoyuna harekete geçme çağrısında bulundu.

Bursa'nın Fomara Meydanı'nda çocuklar, gönüllüler ve vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlik için kurulan farkındalık standında çocuklar ve katılımcılar, Doğu Türkistanlı ve Filistinli kardeşleriyle dayanışmalarını çizdikleri resimlerle ifade etti.

Programa katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, konuşmasına etkinliğe öncülük eden Demet Karadağ'a, ekibine ve emeği geçen gönüllülere teşekkür ederek başladı. Alfatlı, çocukların çizdiği resimlerin Doğu Türkistan ve Filistin'de yaşanan katliamlara ve soykırıma dikkat çekmesini ve bu acıların sona ermesi için sorumluluk taşıyanları harekete geçirmesini temenni etti.

"Nerede bir mazlum varsa onun yanındayız"

Doğu Türkistan'da yıllardır yaşanan zulmü dünyaya duyurmak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Alfatlı, konuşmasında bugüne kadar Türk ve İslam coğrafyasında; Kırım'da, Türkmeneli, Balkanlar ve Bosna'da yaşanan acıları da hatırlattı. İnsanların kimliğini, inancını ve özgürlüğünü hedef alan uygulamaları kınayan Alfatlı, zulüm karşısında dayanışma göstermenin ortak bir insanlık sorumluluğu olduğunu vurguladı. Alfatlı, "Biz zalimlerin karşısındayız. Gücü, büyüklüğü ne olursa olsun zalimlerin karşısındayız. Mazlumların her zaman yanında yer almaya devam edeceğiz. Doğu Türkistanlı, Filistinli, Kırımlı, Türkmeneli'ndeki, Balkanlar ve gönül coğrafyamızdaki Türk ve İslam dünyasındaki kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz. Nerede bir mazlum varsa onun yanındayız" dedi.

"Zalim Çin ile ticaretimiz acilen gözden geçirilmeli"

2025 yılında Çin'e 3,3 milyar dolarlık mal satılmasına karşılık, Çin'den 49,6 milyar dolarlık mal alındığını ifade eden Alfatlı, "Böylece yalnızca Çin ile ticaretimizde ülkemiz aleyhine 46,3 milyar dolarlık dış ticaret açığı oluşmuş. Hem Doğu Türkistan'daki soydaşlarımıza zulmedeceksiniz hem de biz ülkemiz aleyhine işleyen bu ticaretle sizi zenginleştirmeye devam edeceğiz. Çin yönetiminin zulmünü, katliamlarını ve soykırım politikalarını şiddetle kınıyoruz. Bu zulüm devam ettiği sürece Çin ile ticaretimizin durdurulması için acilen gerekli adımların atılması zaruridir" dedi

Gazze'deki saldırılara tepki, uluslararası kamuoyuna çağrı

Gazze'de geneli kadınların, çocukların ve yaşlıların hayatını kaybetmesine yol açan İsrail saldırılarına tepki gösteren Alfatlı, sivil halkın yaşadığı acılar karşısında uluslararası kamuoyunun sessizliğini eleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin Filistin ve Gazze konusunda ortaya koyduğu iradeye değinen Alfatlı, İslam ülkelerinin de daha güçlü bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti. Alfatlı, "Bütün dünyanın iyi insanlarının bu zulme, bu zalimliğe dur demesini bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Fomara Meydanı'nda çocuklarla birlikte verilen dayanışma mesajının, yaşananlar karşısında daha geniş bir toplumsal duyarlılığa vesile olmasını diledi. Etkinlikte, çocukların çizdiği resimlere dikkat çeken Alfatlı, "Buradaki yavrularımızın çizdikleri resimler, buradaki yavrularımızın yüreklerindeki acılar inşallah birilerinin harekete geçmesine vesile olur" dedi.

Alfatlı, konuşmasının sonunda projeye öncülük eden Demet Karadağ'a, Alperen Ocaklarına, gönüllülere ve çizdikleri resimlerle programa katkı sunan çocuklara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı