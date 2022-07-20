Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal Mahalle Gezilerine Başladı

İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit etmek, yurttaşların ve esnafın talep ve önerilerini dinlemek için mahalle gezilerine başladı. Belediye bürokratları ve parti temsilcileri ile ilk olarak Soğukkuyu Mahallesi'ni gezen Başkan Sandal "Bayraklı'nın her sokağına sahip çıkarak; altyapısı, sosyal dayanışması, kültürel ve sportif başarılarıyla örnek bir kent yaratacağız. Biz büyük bir aileyiz ve bu gelişimi halkımızla birlikte sağlayacağız" dedi.

Bayraklı'nın her bölgesinde, yurttaşların refah düzeyini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, tüm ilçeyi kapsayacak yeni bir seferberlik başlattı. Eksikleri yerinde tespit etmek, talep ve önerileri ilk ağızdan dinlemek için mahalle gezilerine başlayan Başkan Serdar Sandal, ilk olarak dün Soğukkuyu Mahallesi'ne gitti. Mahalle Muhtarı Coşkun Bülbül'den mahallenin eksiklerini ve yapılması gerekenleri dinleyen Başkan Sandal, sonrasında tek tek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Geziye, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, parti yöneticileri ve belediye bürokratları da eşlik etti.

KÜLTÜR MERKEZİ MÜJDESİ VE EN YAŞLI ÜYEYE ZİYARET

Mahalle sakinlerinden gelen 'sosyal tesis, kütüphane, kültür merkezi ve yeni spor alanları' taleplerinin de yerine getirileceği müjdesi verildi. İzzet Erişen Camisi'nin gölgelik ihtiyacının da kısa sürede giderileceği belirtildi. Esnaf ve vatandaşlar, Başkan Serdar Sandal'a ve belediye ekibine, çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Serdar Sandal ve İlçe Başkanı Didem Gültekin mahallenin en yaşlı CHP'li üyeleri olan 1935 doğumlu İbrahim Ezen ve Ali Ögeyik'e de vefa ziyaretinde bulundu.

"İZMİR'İN EN MODERN İLÇESİ BAYRAKLI OLACAK"

5 saat süren mahalle turunun sonunda bir kafede mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Sandal şöyle konuştu:

"Pandemi ve depreme rağmen sokaklarımızdaki çalışmalarımızda hız kesmedik. Önce maddi olarak belediyemizi düzlüğe çıkarttık sonra sosyo-kültürel çalışmalarla ilçemize yeni bir vizyon kazandırdık. Bayraklı artık zihinlerde geri bırakılmış bir ilçe değil! Kendi ayakları üzerinde duran, sanat ve sporda başarıdan başarıya koşan bir ilçe haline geldik. Kentin 50 yıllık altyapı sorunlarını adım adım çözüyoruz. Çocuklarımızla, gençlerimizle, bize güç katan hemşerilerimizle İzmir'in en modern ilçesi Bayraklı'yı birlikte yaratacağız. Biz büyük bir aileyiz ve bu gelişimi halkımızla birlikte sağlayacağız."

ANKA / Yerel