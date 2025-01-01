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Bayburt Valisi Eldivan, Yılbaşı Akşamı Görevdeki Personeli Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Eldivan, Yılbaşı Akşamı Görevdeki Personeli Ziyaret Etti
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, yılbaşı akşamında polis, jandarma ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Huzurlu bir şekilde yeni yıla giren Bayburt'ta görevli personelin motivasyonunu artırmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler, günün anısına çekilen fotoğraflarla tamamlandı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, yılbaşı akşamı görevi başında olan güvenlik güçlerine ve sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu. Yeni yıla ailelerinden ayrı giren kamu çalışanlarını yalnız bırakmayan Vali Eldivan, nöbet tutan polis ve jandarma ekiplerine, hastalara koşan sağlık çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar dileyerek, çalışanların yeni yılını kutladı.

Kentin farklı yerlerindeki polis uygulama noktalarında nöbet tutan, yol uygulaması gerçekleştiren güvenlik güçleriyle bir araya gelen Vali Eldivan, kendisini karşılayan polislerin yeni yılını kutlayarak, asayiş ve güvenliği sağlayan ekiplere teşekkür etti.

Görevli personelle sohbet eden Vali Eldivan, Bayburt'un huzurlu ve güvenli bir il olduğunu ancak yine de jandarmanın, polisin tedbiri elden bırakmadıklarını vurguladı. Vali Eldivan, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi(GAMER) ziyaretinde telsiz aracılığıyla il merkezi ve ilçelerde görev yapan tüm polislerin yeni yılını kutladı, görevlerinde kolaylıklar diledi.

Jandarma uygulama noktasını da ziyaret eden Eldivan, buradaki askeri personelle bir süre sohbet etti, ailelerine selamlarını gönderdi.

Eldivan, yılbaşında Bayburt Devlet Hastanesi Acil Servisi ile İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi. Burada da sağlık çalışanlarıyla vakit geçiren Vali Eldivan, daha sonra İl Jandarma Komutanlığına hareket etti. Buradaki ziyaretini tamamlayan Vali Eldivan, son olarak İl Emniyet Müdürlüğü personeline ziyaret gerçekleştirdi. Polislerin hal hatırını soran Vali Eldivan, yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bayburt'un 2025 yılına olaysız bir şekilde girdiğini aktaran Vali Eldivan, "2024 yılının son saatlerinde, Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi bizler de Bayburt'ta arkadaşlarımızla beraber sahada görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Emniyet güçlerimizi, jandarma güçlerimizi, sağlık personelimizi ziyaret edip, hastanemizi, kontrol noktalarımızı gezerek bütün çalışan kardeşlerimizin hem yeni yılını kutladık, hem de görevleri başında olmaları nedeniyle hal hatırlarını sorduk. Bayburt, yeni yıla sakin bir şekilde girdi. Herhangi bir olay, vukuat olmadı. Bizler de tüm görevli arkadaşlarımıza, nöbetçi arkadaşlarımıza ve sahadaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Başta Bayburtlu hemşehrilerimiz olmak üzere, bütün Türk milletinin, Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz. 2025'in memleketimize, milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Vali Eldivan'ın yılbaşı ziyaretlerine, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Sağlık Müdürü Dr. İlker Hancı eşlik etti. Ziyaret, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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