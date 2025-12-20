Çocuklar gibi şendiler: Yerli Malı Haftası Bayburt'taki huzurevinde neşeyle kutlandı

Yerli Malı Haftası dolayısıyla Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yönetimi tarafından huzurevi sakinlerine yönelik etkinlik düzenlendi. Huzurevinde ilk kez gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinliğinde yaşlılar, keyifli ve unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlik kapsamında huzurevi personelinin kendi evlerinde hazırladığı yiyecekler, huzurevi sakinlerine ikram edilirken, elma, portakal ve mandalina gibi yerli ürünler sofrada yer aldı. Normal şartlarda okullarda kutlanan haftayı yaşlılar için organize eden kurum yönetimi, huzurevinde kalan yaşlılara unutulmaz bir gün yaşattı. Hep birlikte atıştırmalıkların yenilmesinin ardından şarkılar ve türküler söylendi. Renkli görüntülerin oluştuğu programın ilerleyen saatlerinde huzurevi sakinleri halaylar çekerek, gönüllerince eğlendi.

"Bu tür etkinliklerin devamını temenni ediyoruz"

Huzurevi sakinlerinden Mehmet Özel, düzenlenen organizasyonun kendileri için faydalı olduğunu belirterek huzurevi müdürüne, personellerine, emeği geçen herkese teşekkür etti. Benzer sosyal faaliyetlerin devam etmesi temennisinde bulunan Özel, "Huzurevi müdürümüzün tertiplediği Yerli Malı Haftası'nı hep birlikte kutladık. Bu organizasyonu yapanlara çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin devamının olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Burada amaç sadece yemek-içmek değildi, eğlenebilmekti"

Bir diğer huzurevi sakini Ercan Bölükbaş, bu tür etkinliklerin monoton geçen günlerine renk kattığını ve kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu vurguladı. Düzenlenen etkinlikte asıl amacın sadece yemek yemek olmadığını dile getiren Bölükbaş, "Yetkili arkadaşlarımız huzurevimizde çok güzel bir organizasyon yaptılar. Personeller de Yerli Malı Haftası dolayısıyla üşenmemiş, zahmet etmiş; kendi elleriyle evlerinde yiyecekler hazırlamışlar, bizlere ikramda bulundular. Yedik, içtik, oynadık, şarkılar söyledik. Burada asıl amaç yemek ya da içmek değil. Bizim günlerimiz genelde monoton geçiyor; bu etkinlik bir değişiklik oldu, stres attık, güldük, eğlendik. Emeği geçen tüm personel arkadaşlara arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum, sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

"Onlar da bizim çocuklarımız, onlar da bizim kuzularımız"

Huzurevi Müdürü Murat Köse ise, Yerli Malı Haftası'nda yaşlıları sevindirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Köse, çocukların kutladığı Yerli Malı Haftası'nı yaşlılarla birlikte ilk kez gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Normalde çocuklarımızın kutladığı Yerli Malı Haftası'nı 'onlar da bizim çocuklarımız, onlar da bizim kuzularımız' diyerek yaşlılarımızla birlikte kutlamak istedik. Eğlenceli bir ortam oluştu, katılan herkese teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsunlar" şeklinde konuştu.

Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - BAYBURT