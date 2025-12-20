Haberler

Çocuklar gibi şendiler: Yerli Malı Haftası Bayburt'taki huzurevinde neşeyle kutlandı

Çocuklar gibi şendiler: Yerli Malı Haftası Bayburt'taki huzurevinde neşeyle kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Memnune Evsen Huzurevi'nde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğinde yaşlılar, huzurevi personelinin hazırladığı yiyeceklerin tadına bakarak şarkılar söyleyip halay çekti. Huzurevi müdürü, yaşlıların bu tür etkinliklerle sevindirilmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yerli Malı Haftası dolayısıyla Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yönetimi tarafından huzurevi sakinlerine yönelik etkinlik düzenlendi. Huzurevinde ilk kez gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinliğinde yaşlılar, keyifli ve unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlik kapsamında huzurevi personelinin kendi evlerinde hazırladığı yiyecekler, huzurevi sakinlerine ikram edilirken, elma, portakal ve mandalina gibi yerli ürünler sofrada yer aldı. Normal şartlarda okullarda kutlanan haftayı yaşlılar için organize eden kurum yönetimi, huzurevinde kalan yaşlılara unutulmaz bir gün yaşattı. Hep birlikte atıştırmalıkların yenilmesinin ardından şarkılar ve türküler söylendi. Renkli görüntülerin oluştuğu programın ilerleyen saatlerinde huzurevi sakinleri halaylar çekerek, gönüllerince eğlendi.

"Bu tür etkinliklerin devamını temenni ediyoruz"

Huzurevi sakinlerinden Mehmet Özel, düzenlenen organizasyonun kendileri için faydalı olduğunu belirterek huzurevi müdürüne, personellerine, emeği geçen herkese teşekkür etti. Benzer sosyal faaliyetlerin devam etmesi temennisinde bulunan Özel, "Huzurevi müdürümüzün tertiplediği Yerli Malı Haftası'nı hep birlikte kutladık. Bu organizasyonu yapanlara çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin devamının olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Burada amaç sadece yemek-içmek değildi, eğlenebilmekti"

Bir diğer huzurevi sakini Ercan Bölükbaş, bu tür etkinliklerin monoton geçen günlerine renk kattığını ve kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu vurguladı. Düzenlenen etkinlikte asıl amacın sadece yemek yemek olmadığını dile getiren Bölükbaş, "Yetkili arkadaşlarımız huzurevimizde çok güzel bir organizasyon yaptılar. Personeller de Yerli Malı Haftası dolayısıyla üşenmemiş, zahmet etmiş; kendi elleriyle evlerinde yiyecekler hazırlamışlar, bizlere ikramda bulundular. Yedik, içtik, oynadık, şarkılar söyledik. Burada asıl amaç yemek ya da içmek değil. Bizim günlerimiz genelde monoton geçiyor; bu etkinlik bir değişiklik oldu, stres attık, güldük, eğlendik. Emeği geçen tüm personel arkadaşlara arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum, sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

"Onlar da bizim çocuklarımız, onlar da bizim kuzularımız"

Huzurevi Müdürü Murat Köse ise, Yerli Malı Haftası'nda yaşlıları sevindirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Köse, çocukların kutladığı Yerli Malı Haftası'nı yaşlılarla birlikte ilk kez gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Normalde çocuklarımızın kutladığı Yerli Malı Haftası'nı 'onlar da bizim çocuklarımız, onlar da bizim kuzularımız' diyerek yaşlılarımızla birlikte kutlamak istedik. Eğlenceli bir ortam oluştu, katılan herkese teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsunlar" şeklinde konuştu.

Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
Resmen buz kesti! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

Resmen buz kesti! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın takıldı
Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var! İşte fotoğraflar

Bakanlık Epstein arşivini açtı! Aralarında eski ABD başkanı da var
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa iddialarına cezaevinden yanıt
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
title