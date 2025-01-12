Bayburt'ta Unutulmaya Yüz Tutan Aşıklık Geleneği Yaşatılıyor

Unutulmaya yüz tutmuş 'Aşıklık Geleneği' Bayburt'un soğuk kış akşamlarında yaşatılıyor

BAYBURT - Hava sıcaklığının akşam saatlerinde sıfırın altına düştüğü, termometrelerin eksi 20 dereceleri gösterdiği Bayburt'ta, aşıklar atışması soğuk kış akşamlarının vazgeçilmez eğlencelerinden biri oluyor. Soba başında bir araya gelen vatandaşlar, söylenen türkülerle keyifli anlar yaşarken, unutulmaya yüz tutmuş aşıklık geleneği, Bayburt'un kış gecelerinde de yaşatılıyor.

Sözlü gelenekten öğrendiklerini, gelecek kuşaklara aktaran, Bayburt'un önemli hikaye anlatıcılardan biri olan İsmail Öksüz'ün davetiyle Erzurum'dan gelen İsrafil Daştan ve Ertuğrul İmamoğlu isimli aşıklar, söyledikleri birbirinden güzel türkülerle kulakların pasını sildiler.

Bayburt'ta faaliyet gösteren atlı spor kulüplerinden biri olan Can Bayburt Atlı Spor Kulübünün misafirhanesinde düzenlenen programda, asırlara meydan okuyan bir geleneğin temsilcileri olan ozanlar, yaptıkları atışmalarla izleyenleri eğlendirdiler.

Gelenlere taze demlenmiş çayın yanında sobada közlenmiş patatesin ikram edildiği gecede, Erzurumlu ozanlar türkülerini Bayburtlular için seslendirdiler. Dışarının soğuğundan kendilerini sıcak odaya atan vatandaşlar söylenen türkülerle bir nebze olsun ısındılar. Yer yer renkli görüntülere sahne olan aşıkların atışması büyük beğeni toplarken, Bayburtlular türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek, alkışlarla destek verdiler.

"Bayburt'un bu soğuk gecelerinde, soğuk akşamlarında sohbet etmek istedik"

Uzun yıllar köy odalarında hikaye anlatan, Bayburt genelinde yaşayan en önemli hikayecilerden biri olan ve aşık gecesini düzenleyen İsmail Öksüz, soğuk Bayburt akşamlarını sohbetle, muhabbetle, türküyle geçirdiklerini söyleyerek, "Bayburt'un bu soğuk gecelerinde, soğuk akşamlarında sohbet etmek istedik. Bayburt'un geleneğinde, töresinde olan aşıklık geleneğini yürütmek istedik ve Erzurum'dan aşık dostlarımızı davet ettik. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmayıp, geldiler. Aşıklık, tarih bilmektir, başta İslam tarihini bilmek gerekir. Aşıklık, nüktedanlıktır, fıkracılıktır. Aşıklık, meddahlıktır, hikayeciliktir. Bütün bunları aşıklardan dinlemek için bir araya geldik. Soğuk Bayburt akşamlarını sohbetle geçirmek maksadıyla toplandık" ifadelerini kullandı.

40 seneyi aşkın süredir aşıklık geleneğine katkıda bulunan aşık Ertuğrul İmamoğlu, teknolojinin zirve yaptığı dönemde bu gibi geleneklerin yaşatılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Biz ne kadar Erzurumlu isek, o kadar da Bayburtluyuz" diyerek konuşan bir diğer aşık İsrafil Daştan, "Gücümüzün yettiğince, dilimizin döndüğünce buradaki dostlarımıza çalıp, söyleyeceğiz. Biz, ne kadar Erzurumluysak, o kadar da Bayburtluyuz. Biriz, ayrı gayrımız olmaz" dedi.