Üye Girişi
Haberler
ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı

ABD tarihinin en büyük yangınında korkunç şüphe! Gözaltına alındı
Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi

Açılışı Erdoğan yaptı! Turizm kentinde 2 saatlik yol 55 dakikaya indi
Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı

Komşuda ilk ölüm! Yeni salgın kapımıza kadar dayandı
'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu

'Yeni Yol' grubunun genel başkanı belli oldu

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı Yapıldı

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un başkanlığında, Bülent Ecevit Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıda, üniversitelerin Türkiye Yüzyılı'nda nasıl daha fazla katkı sunabileceği ve üniversiteler arası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısında rektörlerle bir araya gelen Bartın Üniversitesi Rektörü ve Dönem Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun, " Türkiye Yüzyılı'nın inşasında üniversitelerin nasıl daha fazla katkı sunacağı noktasında bir aradayız" dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ev sahipliğinde 12 rektörün katılımıyla yapılan toplantıda yükseköğretim alanında iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bartın Üniversitesi Rektörü ve Dönem Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun, "Birlikte neler yapıyoruz? Daha iyiye nasıl ulaşabiliriz arayışı bu amaçla bir araya geliyoruz. Bu seferki toplantımız BEUN ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Önceden planlanmış bir toplantıydı. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç hanımefendinin özellikle BEUN ile birlikte yaptığı kadın ve aile ile ilgili bir çalıştay yapılmıştı daha önce. Şimdi Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği çerçevesinde daha da güçlendirerek daha da farklı başlıklara genişleterek birlikte neler yapabiliriz onu biraz daha ileri boyutlara taşıyarak belki ülkemiz için de model olabilir. Farklı birlikler, üniversitelere yaygınlaştırılması noktasında kendilerine de hoş geldiniz diyoruz. Bu amaçla bir protokol çalışmaları da yapılmış. Bugün onu da görüşeceğiz ve ülkemiz yüksek öğretim alanına, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında üniversitelerin nasıl daha fazla katkı sunacağı noktasında üniversiteler olarak bir araya geliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, toplantıda kadın ve aile konusundaki projelerin detaylarını paylaştı. Daha önce BEÜN'de düzenlenen çalıştayı hatırlatan Oruç, bu projeyi genişleterek sosyal sorunların çözümüne yönelik akademik saha araştırmaları yapılmasının önemine dikkat çekti. Oruç, "Aslında fikir ortaya şöyle çıktı; Külliyede rektörler toplantısı vardı. Rektörlerimizi kahveye davet ettim. Kadın ve çocuk cinayetleri konusu gündemdeydi. Bu konuda saha araştırması çok önemli. Akademiye önemli görevlerin düştüğünü düşünüyorum. Ülkemizin belli bir bölgesindeki sosyal sorunlar, sadece kadın ve çocuk cinayetleri değil sosyal sorunlarda da farklı bir bölgedeki üniversite, saha araştırmaları ve istatistik araştırmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu konuda Karadeniz Ereğli, Zonguldak doğumlu olduğum için de Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ev sahipliği yapmasından çok memnun oldum. Biraz bunda da hem akademik olarak hem fotoğrafın ortaya çıkmasında birtakım sosyal konularda sadece kadın, çocuk cinayetleri değil rektörlerimizin, hocalarımızın imzalayacağı bu protokolün güzel sonuçları olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Toplantıda, üniversiteler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine yönelik katkı sağlanması amacıyla protokol görüşmelerinin de yapılacağı belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İkinci el araç fiyatları tam 5 katına çıktı
img

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
img

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paris Hilton yangında küle dönen 8.5 milyon dolarlık evinin son halini paylaştı

Paris Hilton küle dönen 8.5 milyon dolarlık evinin son halini paylaştı
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu

Tunus'tan geri gönderilen Türk patateslerinin akıbeti belli oldu
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Son Dakika Haberleri

MasterChef puan durumu ne? 10 Ocak Cuma Kerem, Eda, Semih puanları kaç? Pendikspor Bandırmaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Pendikspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Survivor neden yok? 10 Ocak Cuma Bugün Survivor var mı? Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bursa Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi? Kızılcık Şerbeti 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? YANGIN Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 83. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Cuma günü hangi diziler var? 10 Ocak Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 83. bölüm canlı izle! Son bölümde neler oldu? Show TV 10 Ocak Canlı izle! KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Ocak Karatay, Selçuklu, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? YALI ÇAPKINI 91. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 10 Ocak yeni bölüm fragman izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.