Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı Yapıldı

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısında rektörlerle bir araya gelen Bartın Üniversitesi Rektörü ve Dönem Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun, " Türkiye Yüzyılı'nın inşasında üniversitelerin nasıl daha fazla katkı sunacağı noktasında bir aradayız" dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ev sahipliğinde 12 rektörün katılımıyla yapılan toplantıda yükseköğretim alanında iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bartın Üniversitesi Rektörü ve Dönem Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun, "Birlikte neler yapıyoruz? Daha iyiye nasıl ulaşabiliriz arayışı bu amaçla bir araya geliyoruz. Bu seferki toplantımız BEUN ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Önceden planlanmış bir toplantıydı. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç hanımefendinin özellikle BEUN ile birlikte yaptığı kadın ve aile ile ilgili bir çalıştay yapılmıştı daha önce. Şimdi Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği çerçevesinde daha da güçlendirerek daha da farklı başlıklara genişleterek birlikte neler yapabiliriz onu biraz daha ileri boyutlara taşıyarak belki ülkemiz için de model olabilir. Farklı birlikler, üniversitelere yaygınlaştırılması noktasında kendilerine de hoş geldiniz diyoruz. Bu amaçla bir protokol çalışmaları da yapılmış. Bugün onu da görüşeceğiz ve ülkemiz yüksek öğretim alanına, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında üniversitelerin nasıl daha fazla katkı sunacağı noktasında üniversiteler olarak bir araya geliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, toplantıda kadın ve aile konusundaki projelerin detaylarını paylaştı. Daha önce BEÜN'de düzenlenen çalıştayı hatırlatan Oruç, bu projeyi genişleterek sosyal sorunların çözümüne yönelik akademik saha araştırmaları yapılmasının önemine dikkat çekti. Oruç, "Aslında fikir ortaya şöyle çıktı; Külliyede rektörler toplantısı vardı. Rektörlerimizi kahveye davet ettim. Kadın ve çocuk cinayetleri konusu gündemdeydi. Bu konuda saha araştırması çok önemli. Akademiye önemli görevlerin düştüğünü düşünüyorum. Ülkemizin belli bir bölgesindeki sosyal sorunlar, sadece kadın ve çocuk cinayetleri değil sosyal sorunlarda da farklı bir bölgedeki üniversite, saha araştırmaları ve istatistik araştırmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu konuda Karadeniz Ereğli, Zonguldak doğumlu olduğum için de Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ev sahipliği yapmasından çok memnun oldum. Biraz bunda da hem akademik olarak hem fotoğrafın ortaya çıkmasında birtakım sosyal konularda sadece kadın, çocuk cinayetleri değil rektörlerimizin, hocalarımızın imzalayacağı bu protokolün güzel sonuçları olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Toplantıda, üniversiteler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine yönelik katkı sağlanması amacıyla protokol görüşmelerinin de yapılacağı belirtildi. - ZONGULDAK