Başkent'te 23 Nisan Kutlamaları Yapıldı

ANKARA (ANKA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birbirinden renkli kutlamalara ev sahipliği yaptı. Cadde ve bulvarları Türk bayrakları ve billboardlarla donatan ABB, Gençlik Parkı'nda Başkentli çocuklara özel şenlik düzenledi. Ulus Atatürk Anıtı önündeki 'flash mob' gösterisinden Halk Ekmek Fabrikası'ndaki 'cupcake' yapımına, AŞTİ'deki FOMGET Halk Oyunları'ndan AVM'lerde çocuklar tarafından hazırlanan gösterilere kadar çeşitli kutlama programları düzenlendi.

Başkent Ankara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dolu dolu kutladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de farklı noktalarda düzenlediği birbirinden renkli programlarla Başkentli çocukları bir araya getirdi.

MİNİK ELLER 500 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU

ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ev sahipliğinde Şule Çet Parkı yanındaki 7 bin metrekarelik alanda düzenlenen ağaç dikme etkinliğine katılan 70 çocuk, 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Patoloji Derneği iş birliği ile Mucize Hayatlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli çocukların katıldığı etkinlikte sokak hayvanları için yapılan kulübeler de rengarenk boyalarla süslendi. Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Mucize Hayatlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ziya Kara, "Özel çocuklarımız dışarıya pek çıkamıyor. 23 Nisan gibi anlamlı bir günde çocuklarımızın böyle bir etkinlikle bir araya gelmesi inanılmaz mutluluk verici. Büyükşehir Belediyesi'nin bu etkinliklerle destek vermesi bizi ayrıca memnun etti" derken Ankara Patoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nihan Haberal Reyhan da "Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla çocuklarımızla birlikte fidan dikimi ve hayvan kulübesi boyama etkinliği yaptık. Geleceğimiz bu çocuklarımıza emanet" diye konuştu.

Ahlatlıbel Mahalle Muhtarı Ebru Ersoy, "Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde güzel bir ağaç dikme etkinliği düzenliyoruz. Çocuklar bu bayramı doyasıya kutlamış oldular. Mansur Başkanımıza ve katılım sağlayan derneklere teşekkür ediyorum" sözleriyle düşüncelerini dile getirirken ağaç dikme etkinliğine katılan çocuklar da Yeşilin Başkenti kampanyasına destek vermekten mutluluk duyduklarını şöyle anlattılar:

Hilal Doğan: 23 Nisan etkinliği için büyüklerimizle birlikte ağaç diktik ve hayvan kulübesi boyama atölyesi yaptık. Eğlenceli zaman geçirdik. Ağaç dikerek doğaya faydalı olmak güzel bir duygu. Her geçen gün ülkemizde ağaçlar azalmakta bunun artmasını sağlayacak nesil bizleriz.

Zeynep Kiremitçi: Ağaç dikmek çok güzel bir duygu. Buradan tüm çocuklarım 23 Nisan bayramını kutluyorum.

Duru Yıldırım: Hayvanların evlerini boyadık, ağaç diktik. Çok keyifli zaman geçirdim.

İsmet Kiremitçi: Çevreye faydalı olmak ve ağaç dikmek beni mutlu etti.

ANFA Güvenlik Müdürlüğü de 23 Nisan'da Göksu Parkı'na gelen çocukları küçük ama anlamlı bir sürprizle karşıladı. ANFA Güvenlik ekipleri, çocukların alması için Bilim ve Çocuk Dergisi'ni ağaçlara asarken ANFA Genel Müdürlüğü ise 30 Ağustos Zafer Parkı'nda çocuklara özel çiçek dikim ve boyama etkinliğine ev sahipliği yaptı.

GENÇLİK PARKI'NDA ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Kuşcağız, Altındağ ve Elvankent Aile Yaşam Merkezlerinde çocuklar tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler renkli görüntülere sahne olurken Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da Gençlik Parkı'nda tüm Başkentli çocuklar için ücretsiz bir şölen düzenledi. Gençlik Parkı'nda kurulan şölen alanına aileleriyle gelen Başkentli çocuklar, yüz boyama, masal kahramanları, maskot ve palyaçolar, festival bandosu, kapeora, kukla, illüzyon, balon katlama ve bubble show gibi pek yok ücretsiz gösteriye yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan'ın katıldığı etkinlikte, diş sağlığına farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklara ve ailelerine broşür ve diş temizleme kiti hediye edildi. Uzun bir aradan sonra çocukları bir arada görmekten mutluluk duyduklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt ise şunları söyledi:

"Bu sene çocuklarımızın 23 Nisan coşkusuna ortak oluyoruz. Bugün ve yarın gün boyunca Gençlik Parkı ve Altınpark'ta konserlerimiz olacak. Kültür Daire Başkanlığı bünyesindeki sanat toplulukları, tiyatro gösterileri, Ankara Kent Orkestrası ve Mehter grubu şehrin muhtelif yerlerinde çocuklarla buluşmaya devam edecek."

ABB Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan gösterilerde oynayan minikler kadar aileleri de heyecanlarını şu sözlerle paylaştı:

Naciye Turan: Çocuklar eğleniyor biz de onlarla eğleniyoruz. Pandemiden sonra bu etkinlikler çok faydalı oldu. Birlikte eğlenmenin ve bayramı coşkuyla kutlamanın tadını çıkarıyorlar.

Emel Arslan: Çocuklarımızla beraber eğleniyoruz. Güzel bir organizasyon olmuş. Yeniden bayramlarımıza kavuştuk, etkinlik çocukları eğlendirecek nitelikte. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Gamze Kadıoğlu: Günüm çok güzel geçiyor. Çocuklarımla birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Bir sürü etkinlik var hepsini değerlendireceğiz. Çocuklarımızın mutluluğuna ortak olacağız.

ULUS'TA 'FLASH MOB' GÖSTERİSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da Ankara Kulübü Derneği iş birliğiyle Ulus Atatürk Heykeli önünde 'flash mob' ve Seymen gösterisi düzenledi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe katılan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "27 Aralık 1919'da bu Seymenlerin dedeleri Atatürk'ü Dikmen sırtlarında karşıladıklarında 'Seni görmeye, senin uğrunda ölmeye geldik' demişlerdi. Bugün de o Seymenlerin torunları, dedelerinin verdiği yeminleri tekrar ediyorlar. Cumhuriyet'in çocukları ona sahip çıkacaktır. Tüm milletimizin, Ankaralıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum" dedi.

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Müdürü Hüseyin Demir, "Güzel bir tarihteyiz. Ankara Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim. Güzel bir etkinlikle 23 Nisan'ımızı kutluyoruz" derken minik Seymenler de düşüncelerini şöyle ifade etti:

Yiğit Budak: Seymen olduğum için kendimle gurur duyuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Ersin Yaman: Dedelerimizi burada bizzat kendimiz canlandırdık, çok mutlu olduk.

Seğmen Çelik: İlk başta çok heyecanlandım, herkesin beni alkışlaması çok mutlu etti.

ANKARA KENT KONSEYİ VE KOREV İŞ BİRLİĞİ İLE ÇOCUK ŞENLİĞİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Kent Konseyi (AKK) ile Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV), Gençlik Parkı Etkinlik Alanı'nda çocuk şenliğine ev sahipliği yaptı. Animasyon, kukla ve illüzyon gösterileriyle birlikte yüz boyama, tiyatro ve müzik dinletilerinin yer aldığı etkinliğe İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı. Devlet koruması altındaki çocukların koruyucu aileleriyle birlikte bayram coşkusunu doyasıya yaşarken 2 yıl süren pandeminin ardından bayramların tekrar coşkuyla kutlanmasından mutluluk duyduğunu belirten Akşener, "Önce Anıtkabir'e sonra da Ankara'ya parklarda birbirimize kavuştuk. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

KOREV'in Ankara Kent Konseyi'nin çok önemli bir bileşeni olduğunu vurgulayan AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da şöyle konuştu:

"Cumhuriyet'in ilk ortak kullanım alanı olan Gençlik Parkı'nda pandemiden sonra Ankara'nın bütün çocukları birbirine sarılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramda toplumun bütün kesimleri birbirine sarılarak korumaya muhtaç çocuklarla da kaynaştılar. Burada 10 binlerce çocuk etkinliklere katılıyor. Büyükşehir Belediyemizin burada oluşturduğu altyapıdan dolayı çok teşekkür ediyorum."

MURAT BOZ KONSERİ DÜZENLENDİ

ABB, Başkentlileri Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda sanatçı Murat Boz'un konseriyle de buluşturdu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'da konser vermekten gurur duyduğunu ifade eden Murat Boz, "Bu özel günde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Ata'mızın çocuklara armağan ettiği bu bayramda Ankara'da olmak benim için büyük mutluluk, büyük şeref. Onun heyecanını yaşıyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederim" dedi.