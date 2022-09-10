Başkan Yazıcı'dan çocuklara müjde: Eğitimle ilgili her türlü sorun 'kırmızı mail hattı'ndan iletilecek

Tuzla'da ' Çocuk Festivali' renkli etkinliklerle başladı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen ' Tuzla Çocuk Festivali' başladı. Yaz tatilinin bitmesine ve okulların açılmasına sayılı günler kala çocuklar, düzenlenen festivalde birbirinden renkli ve eğlenceli aktivitelerle doyasıya eğlendi. Programda çocuklara müjde veren Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çocukların eğitim, öğretim ve okulla ilgili her türlü sorunlarını iletebilecekleri Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan 'Kırmızı Mail Hattı' projesini hayata geçirdiklerini duyurdu.

Tuzla Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kala çocuklar için festival düzenledi. Tuzla Marina'da 1 hafta sürecek olan 'Çocuk Festivali'ne Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yüzlerce çocuk ve ebeveynleri katıldı. Festivalde bayram havasında eğlenen çocuklar için birbirinden eğlenceli oyunlar ve etkinlikler düzenlendi. Çocuklar, konserler, atölyeler, yarışmalar, animasyonlar, sinema gösterimi, interaktif oyunlar, şişme oyun grupları ile doyasıya eğlendi. Alanda kurulan 42 stantta ise çocuklar için okuma kitapları, oyuncaklar yer aldı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın etkinlikte çocukların müzikli dans gösterimine eşlik etmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yeni eğitim öğretim yılında çocuklara müjde verdi. Başkan Yazıcı, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve çocukların eğitim, öğretim ve okulla ilgili tüm problemlerini, her türlü sorunlarını iletebileceği 'Kırmızı Mail Hattı' projesini hayata geçirdiklerini duyurdu.

"Kırmızı mail hattı ile Tuzla'da eğitim öğretime ayrı bir kalite getireceğiz"

Kırmızı mail hattı projesi ile ilgili bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, "Okullar açılmadan önce çocuklarımızın neşeyle, motivasyonla eğlenebileceği güzel bir çalışma yapalım dedik. ve okul öncesi güzel bir motivasyon olsun istedik. Eskiden liderler arasında özel, gizli veya acil durumlar için bir kırmızı telefon hattı kullanılırdı. Biz eğitim ve öğretime bu kadar önem veriyoruz. Bu kadar çok önemli bir konuyu, diğer bütün belediyecilik hizmetlerinde 7 gün 24 saat veya belediyecilik hizmetleri dışındaki tüm hizmetlerin dışında müthiş bir alan, özel bir alan olarak eğitim, öğretim ve okulla ilgili tüm problemleri eğitimle ilgili bütün sorunları ayrı bir sorun olarak, ayrı bir alan olarak değerlendirmek istedik. ve dedik ki biz bunu bütün velilerimizin, öğrencilerimizin ve eğitim öğretim camiamızın kırmızı mail hattından bize ulaşarak biz bu konuda ne yapabiliriz ve birlikte nasıl bir proje geliştirebiliriz? Nasıl iş yapabiliriz diye bunu gerçekleştirelim istedik. ve 7 gün 24 saat 365 gün dinleyeceğimiz 'kırmızı mail hattı'mız okul@sadiyazici.com mail adresinden bize yazdığınızda bunu özenle, titizlikle bu projeleri dinleyeceğiz, bakacağız, okuyacağız ve hemen aynı anda da çok hızlı ve ivedilikle müdahale edeceğiz. Bunu Türkiye'de belki bir ilk olarak yapacağız. Ama bu dijital dünyada artık kırmızı telefon hattı değil, kırmızı mail hattıyla inşallah Tuzla'da eğitim öğretime ayrı bir kalite getireceğiz" dedi.

"Okullar açılmadan önce bize çok güzel bir eğlence sundular"

Festivale katılan çocuklardan Doruk Koptekin, "Çok mutluyuz. Tuzla Belediyesine, hatta Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı'ya çok teşekkür ederiz. Okullar açılmadan önce bize çok güzel bir eğlence sundular. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Hiranur Arslan ise, "Festival çok güzel, çok eğlendik. Burada top havuzlarına gittik, gösterileri izledik. Tuzla Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz ve çok eğleniyoruz" diye konuştu.

Festivale 4 çocuğuyla birlikte gelen Feyza Toksöz, "Güzeldi, eğlenceliydi. Şadi Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar için çok güzel etkinlikler hazırlıyorlar" dedi.