Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, 'iç borçlanma' tartışmalarına açıklık getirdi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, belediye meclis toplantısında oy çokluğu ile reddedilen 'iç borçlanma' ile ilgili yaşanan tartışmalar ve oluşturulmaya çalışılan ucuz ve yapay siyasi algılara karşı açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, 2 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında ittifak yaptıkları İYİ Partili üyelerin 'çekimser' kalmasıyla oy çokluğuyla reddedilen 'iç borçlanma' konusuyla ilgili vatandaşları bilgilendirici açıklama yaptı. Subaşı, "Bildiğiniz gibi her yılın sonunda açıklanan yıllık bütçemizin yılsonuna doğru enflasyon karşısında erimesi ihtimaline karşı halkımızın hizmetlerimizden mahrum kalmaması adına her yıl düzenli olarak rutin bir şekilde iç borçlanma konusunda meclisimizden yetki alınmaktadır. Bizler bu uygulamanın ne ilk uygulayıcısı olduk ne de sonuncusu olacağız. Bizden önceki dönemlerde bu uygulama nasıl yapıldıysa bizler de aynı şekilde bu uygulamayı halkımız adına hayata geçirmek için meclisimize sunduk. Ancak siyasi oyunlar uğruna hizmetlerin aksamasını göze alan bu zihniyet, bu karar ile Bilecik halkını yok saymış ve halkımızı cezalandırmıştır. Bu kararı siz değerli halkımızın vicdanına havale ediyorum. Şüphesiz ki en yüce mahkeme sizlerin vicdanıdır" dedi.

"Sel ve su baskını görüntülerini tarihe gömdük"

Hizmet döneminde gerçekleştirdikleri güçlü altyapı çalışmasıyla sel ve su baskını görüntülerini tarihe gömdüklerini ifade eden Başkan Vekili Subaşı, "15 yıllık belediyecilik dönemlerinde yapamadıkları çalışma ve projeleri yapmamızın acısını halkımızdan çıkartmaya çalışanlar, sosyal medya siyaseti yapmaya çalışarak bugüne kadar halkımıza götürdüğümüz hizmet ve projelerimizin insan odaklı olduğunu göremeyecek kadar hırslarında boğulmakla meşguller. Yıllarca ihale ve beton belediyeciliğine mahküm edilen vatandaşlarımız şeffaf ve sosyal belediyecilikle tanışarak rahat bir nefes almıştır. Sokakları göl olan, altyapı haritası dahi çıkartılamayan şehrimizin altyapı sorununu çözmemizle birlikte her yıl yaşanan sel ve su baskını görüntülerini tarihe gömdük" ifadelerine yer verdi.

"Büyükşehirlerle dayanışma içinde olarak halkımız adına 9 milyon tasarrufta bulunduk"

Bilecik Belediyesi olarak yoğun girişim ve teşebbüsler doğrultusunda büyükşehirlerle dayanışma içinde olarak, halkımız adına 9 milyon tasarrufta bulunduklarına dikkat çeken Subaşı, sözlerine şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyeleriyle birlikte ortak çalışmalara imza atarak halkımızın parasını korumamız ve halkımızın parası olan yaklaşık 9 milyon lirayı tasarruf etmemizin, harcamaya ve atıl bırakmaya düşkün olan siyasi anlayışınızla örtüşmemesi gayet normaldir. Halkımızın milyonlarca lirasıyla ihale edip yaptırdığınız ve sonrasında çürümeye bıraktığınız tesislere hayat vererek halkımızın olanı halkımıza kazandırdık."

"Atıl haldeki tüm tesisleri yeniledik ve 11 tesisi hizmete sunduk"

Bilecik Belediyesi olarak atıl durumda olan ve kullanılmayarak eskiyen birçok tesisi yeniden kapsamlı revize çalışmasıyla hizmete sunduklarını kaydeden Subaşı, "Belediyecilik döneminizde tek bir sandalyesine dahi dokunmadığınız çay bahçesi de dahil olmak üzere neredeyse tüm tesisleri yeniledik, tadile ettik ve şehrimize toplam 11 tesis kazandırdık. Son günlerde ağzınıza doladığınız 'Sosyal Donatı' alanlarının bölgemiz bazında en güzel örneklerini hayata geçirdik. Bugün Kitap Kafe'mizde her gün yüzlerce gencimiz hem derslerini çalışabiliyor hem de sosyalleşebiliyor. Atatürk Parkı, Sanat Sokağı, Uğur Mumcu Parkı ve Vadipark Sosyal Tesislerimizde gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımız faydalanabiliyor. Hem sosyalleşiyor hem sanatla buluşuyor hem de özel günlerini bu alanlarda kutlayabiliyor. 15 yıldır kasıtlı olarak kapatmaya çalıştığınız ve engellediğiniz o sosyal donatı alanları bizler en güzel örneklerini hayata geçirdikten sonra mı aklınıza geldi" dedi.

"Çalışma dönemimizde birçok eksik ve aksak çalışmaları tamamladık"

Açıklamasında, "Bu şehirde 15 yıl belediye sahibiyken ağzınızdan düşürmediğiniz ecdat için ne yaptınız?" ifadelerini kullanan Belediye Başkanı Subaşı, "Şeyh Edebali Türbesi'nin karşısından yıllarca pislik akarken hangi çalışmayı hayata geçirdiniz? Atalarımızın pis koku ve görüntüye maruz kalmasını seyirci gibi izlerken hangi akıl ve mantıkla sözde Şampiyonlar Tepesi gibi bir garabeti hayata geçirerek vatandaşın parasını hiç eden siz değil miydiniz? Parke taşı üstüne parke taşı döşediğiniz o yollar ecdadımıza saygısızlık değil miydi? Sizlerin beceriksizliklerini düzeltmek için başlattığımız çalışmalar sonucu Şeyh Edebali Türbe yolumuz artık daha güvenli ve daha düzgün" diye konuştu.

"Sosyal belediyecilik anlamında örnek uygulamaları halkımızla buluşturduk"

Açıklamasında "Sosyal belediyecilik anlamında örnek uygulamaları halkımızla buluşturduk" ifadesini kullanan Subaşı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İnsanlara iyi anlamda dokunmaya özen gösterdiğimiz çalışmalarımızla halkımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Halkın Esnafı gibi bir projeyle hem esnafımızın hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Bi'genç Üniversiteli ile öğrencilerimize 4 bin TL'lik eğitim desteği sağladık. Milyonlarca lira vermek yerine büyükşehir belediyelerimizle iş birliği yaparak 2 adet otobüsü öz malımız yaptık. Yüksek donanımlı araçları ücretsiz bir şekilde büyükşehir belediyelerimizden tesis ederek halkımızın hizmetlerine sunduk. 2016 yılından beri atıl duruma terk ettiğiniz Atıksu Arıtma Tesisi'ni faaliyete geçirdik. 11 yıldır halkımızın çözüme kavuşmasını beklediği 18 uygulamasını çözüme kavuşturduk. Atatürk Ormanı'nı aydınlattık ve vatandaşlarımız için hem kullanışlı hem de güvenli bir Sosyal Donatı Alanı haline getirdik. Ramazan ayında binlerce vatandaşımızla soframızı paylaştık. Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında şehrimizle bütünleştik Hatay ve Kahramanmaraş'a yardım eli olduk. Güzel Market, Belediye Marketlerimiz ve Halk Ekmek Büfelerimizle halkımızın bütçesine katkı sağladık. Öğrencilerimize her sabah sıcak çorba ikram ettik."

"Mahallelerimizi çocuk sosyal tesislerine kavuşturduk"

Bilecik Belediyesi olarak birçok mahallede çocuk sosyal tesisleri yaptıklarını hatırlatan Başkan Subaşı, yaptıkları çalışmalardan örnekler vererek, "Çocuk Sosyal Tesislerimizin sayısını 2'den 5'e çıkardık. Atıl tesisleri halkımızın kullanımına kazandırdık. Bilecik'in ilk belediye kütüphanesini açtık. Şehrimizin ilk sanat galerisini hizmete açtık. Bilecik'in ilk Bebek ve Çocuk Atölyesi'ni ailelerimiz için şehrimize kazandırdık. +1 Mutluluk Kafe'mizde özel çocuklarımıza istihdam sağladık ve onların güvenle sosyalleşmelerini teşvik ettik. Toplam 600 Bin sebze fidesini halkımıza dağıttık. 30 ton meyve sebzeyi başta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız olmak üzere halkımıza ulaştırdık. Ücretsiz kültür turlarımız ile binlerce vatandaşımızı tarihsel ve kültürel bir yolculuğa çıkardık. Eğitime destek kurslarımızla binlerce çocuğumuza eğitim anlamında destek olduk. Kadınlara yönelik mesleki eğitimlerle kadınların üretimde daha çok yer almalarına destek olduk. Kardeş şehir sayılarımızı artırdık ve şehrimizin daha iyi hizmet alması için iş birliklerine ağırlık verdik" dedi.

"Halkımızdan aldığımız destekle yeni dönemde yeni projeleri gerçekleştireceğiz"

Açıklamasında halktan aldıkları destekle yeni dönemde yeni projeleri gerçekleştireceklerinin altını çizen Başkan Subaşı, "Burada sayamadığımız daha birçok çalışma ve projeye Bilecik için birlikte imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Bizler halkımızdan aldığımız güç ve destekle daha birçok önemli ve anlamlı çalışmaları halkımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Halkımızın bize duyduğu güven ve teveccüh için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çamur at izi kalsın anlayışı ile hareket eden siyasi zihniyete karşı en güzel cevabı yaptığımız hizmet ve çalışmalarımızla vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı bu bilgilerle bilgilendiriyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK