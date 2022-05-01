Başkan Selvitopu: 'Ekonomik Krize Rağmen Dimdik Ayaktayız'

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ana hizmet binasındaki çalışanların ardından dün de Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyeleriyle Uğur Mumcu Sosyal Tesisi'ndeki personelle bayramlaştı. İşçilerin önce 1 Mayıs ve daha sonra da Ramazan bayramlarını kutlayan Başkan Selvitopu, "Karabağlar Belediyesi olarak, ekonomik krize rağmen dimdik ayaktayız. Çünkü bütçemizi ve gelirlerimizi doğru değerlendiriyoruz. Har vurup harman savurmuyoruz. Yerli yerinde harcıyoruz" diye konuştu.

Başkan Selvitopu'nun bayramlaşmada ilk durağı Fen İşleri Müdürlüğü'nün şantiyesi oldu. Burada düzenlenen törene DİSK Genel İş 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, Belediye İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, bürokratlar ve işçiler katıldı.

Başkan Selvitopu, İki bayramı bir arada kutlayacaklarını hatırlatarak, "Önce emek ve alınteri bayramı olan 1 Mayıs, daha sonra da İslam alemin en önemli bayramı olan Ramazan var. Biliyorsunuz Ramazan ayı, Anadolu coğrafyasında sevginin, saygının, barışın ve hoşgörünün yaşandığı bir ay. Dertlerin paylaşıldığı bir ay. İnsanlar bu aylarda sofraları paylaşır ve birçok sorunu oralarda çözüme kavuşturur. Bunun değerini iyi bilmeliyiz" dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen Karabağlar Belediyesi'nin dimdik ayakta olduğunu belirten Başkkan Selvitopu, "Çünkü kendi bütçemizi ve gelirlerimizi doğru değerlendiriyoruz. Har vurup harman savurmuyoruz. Yerli yerinde harcıyoruz. Herşeyi olması gerektiği gibi yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İşçilere verdikleri emek ve döktükleri alınteri için teşekkür eden Başkan Selvitopu, "Görevini layıkıyla yapan herkesin başımızın üzerinde yeri var. Hepinize ailelerinizle, yakınlarınızla sağlıklı, huzurlu bir bayram diliyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından bir işçi Başkan Selvitopu'na ahşap oyma şekerlik armağan etti.

Genel İş 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ve Belediye İş İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan da yaptıkları konuşmalarda, işçilerin emek bayramını ardından da Ramazan Bayramı'nı kutladılar. Sendika şube başkanları bayramın ülkemize barış, huzur ve hoşgörü getirmesini dilediler.

UZUNDERE VE UĞUR MUMCU'DA DA BAYRAMLAŞMA

Başkan Selvitopu'nun ikinci durağı Uzundere Temizlik İşleri Şantiyesi oldu. Burada da sendika temsilcisi olarak Ali Haydar Kara'yla, KARBEL Şirket Müdürü Yakup Tendriç, başkan yardımcıları da yer aldı. İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Ramazan bayramlarını kutlayan Başkan selvitopu, daha sonra onlarla toplu fotoğraf çektirdi.

Başkanın son durağı Uğur Mumcu Sosyal Tesisleri oldu. Başkan Selvitopu burada da çalışanlarla, tesis yöneticileriyle bayramlaştı.