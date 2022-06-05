Başkan Seçer'den Dünya Çevre Günü Mesajı: "Mersin'in Çevresini Titizlikle Koruyor, Güzel Geleceği İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz" - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Daha yeşil ve su tasarrufunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyor, hazırlığını yaptığımız Peyzaj Master Planı ile daha yeşil ve daha düzenli bir kent olmak için önemli adımlar atıyoruz. Bu ve daha pek çok hizmetimizle Mersin'in çevresini titizlikle koruyor, güzel geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Mavi ve yeşil renklerin daima hakim olduğu, insanlarımızın temiz ve doğal bir çevrede mutlu ve huzurlu yaşadığı bir gelecek dileğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün farkındalık dolu bir gün olmasını diliyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Seçer'in yazılı mesajı şöyle:

"ÇEVRE KONUSUNDA YAŞANAN BU ÖNEMLİ SORUNLAR, İNSANLARIN 'YAŞANABİLİR ÇEVRE VE ŞEHİR' ÖZLEMİNİ ARTTIRMIŞTIR"

"1972 yılında İsveç'in Stockholm kentindeki Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan kararla, 5 Haziran, Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Son yıllarda şehirlere yapılan yoğun göçler ve hızlı nüfus artışı, teknolojik gelişmelere bağlı olarak artan endüstriyel faaliyetler ve değişen tüketim alışkanlıkları, atıkların miktarının ve çeşitlerinin artması ve bütün bunlara bağlı olarak her geçen gün artan çevre kirliliği küresel bir sorun olarak insanlığın önünde durmaktadır. Çevre konusunda yaşanan bu önemli sorunlar, insanların "yaşanabilir çevre ve şehir" özlemini arttırmıştır.

"2022 YILI İTİBARİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE İKLİM EYLEM PLANIMIZIN HAZIRLIĞINI BAŞLATTIK"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak toplum bilincinin arttırılması konusuna önem vermekteyiz. Temiz çevre, yaşanabilir bir kent ve yeşil bir doğa için halkımızla el ele vererek, çevre konusunda daha duyarlı, birlikte ve bilinçli hareket edilmesi gerekliliğine inanıyoruz.

Büyükşehir Belediyesi olarak, iklim değişikliği ve etkilerini yakından takip ediyor ve üzerimize düşen gerekli tedbirleri almaya özen gösteriyoruz. Türkiye'nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu kapsamda; Sera Gazı emisyon envanterimizi hazırladık. 2022 yılı itibariyle Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planımızın hazırlığını başlattık.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM İÇİN HAREKETE GEÇ ADLI PROJE İLE 2023 YILINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM EYLEM PLANIMIZIN HAZIRLANMASINI HEDEFLİYORUZ"

İklime Uyum Hibe Programı kapsamında hazırlamış olduğumuz İklim Değişikliğine Uyum İçin Harekete Geç adlı proje ile 2023 yılında iklim değişikliğine uyum eylem planımızın hazırlanmasını hedefliyoruz. Merkez, Tarsus, Silifke ilçelerinde bulunan katı atık düzenli depolama tesislerinde karbondioksite göre 28 kat daha zararlı olan metan gazı yakarak, yaklaşık, 73 bin konutun aydınlatma enerjisine eşdeğer elektrik üretiyoruz. Atıksu Arıtma Tesislerimizde de elektrik üretiyoruz; Karaduvar ve Mezitli Atıksu Arıtma Tesislerimizde, arıtma çamurundan 3 milyon 820 bin kWh, yaklaşık bin 258 hanenin 1 yıllık enerji tüketimine eşdeğer elektrik enerjisi ürettik. Yılın 300 gününü güneşli geçiren kentimizde, kurduğumuz Güneş Enerjisi Santralleri sayesinde; toplam 2 bin 820 kWh kurulu güç ile yıllık yaklaşık bin 450 konutun elektrik tüketim ihtiyacına eş değer olan 4,5 milyon kW/yıl elektrik üretimini gerçekleştirdik. Yıl sonu itibarıyla da 18 MW erişmiş olacağız.

"BELEDİYEMİZİN VE İŞTİRAKLERİNİN BU YIL SONUNA KADAR ÜRETTİĞİ ELEKTRİK ÜRETİMİNİ, 134 BİN KONUTU AYDINLATACAK SEVİYELERE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Böylece güneşten ve gazdan Belediyemizin ve iştiraklerinin bu yıl sonuna kadar ürettiği elektrik üretimini, 134 bin konutu aydınlatacak seviyelere ulaştırmayı hedefliyoruz.

13 İlçe Belediyesine 9 ayrı Aktarma İstasyonu aracılığı ile hizmet vermekte olan katı atık aktarma istasyonlarımızdaki evsel nitelikli atıkları, Mersin Merkez, Tarsus ve Silifke'de bulunan Düzenli Depolama Tesislerine düzenli olarak taşıyor ve bertaraf ediyoruz.

Deniz Denetim Ekibimiz ile ikisi yüksek donanıma sahip toplamda üç denetim teknesi ve İnsansız Hava Aracı ile Mersin Körfezi ve Demirleme Alanı da dahil olmak üzere belirlenen alanda, deniz araçlarının denize yasadışı olarak atık boşaltımının engellemesi amacıyla sürekli Deniz Kirliliği Denetim Faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Belediyemize ait teknolojik ve yüksek donanıma sahip Deniz Süpürgesi ile Çamlıbel Balıkçı Barınağı ve Mersin Körfezi bölgesinde doğrudan ya da dolaylı olarak denize ulaşan ve deniz yüzeyinde kirliliğe sebep olan katı atıkları rutin olarak topluyoruz.

"TEMİZ AKDENİZ PROJE ÇALIŞMASINI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi olarak Adana, Hatay ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri (ODTÜ DBE) tarafından, denizlerimizin kirlenme sebeplerinin tespiti ve çözümü amacıyla ortak çalışmalar yürüterek deniz turizmini olumsuz etkileyen kirlilik kaynaklarının tespiti amaçlı Temiz Akdeniz Proje çalışmasını titizlikle yürütüyoruz.

"CNG'Lİ OTOBÜSLERİMİZ İLE YILLIK ORTALAMA 20 BİN 468 TON CO² SALIMININ ÖNÜNE GEÇİYORUZ"

Belediyemiz tarafından hizmet veren Kızkalesi ve Susanoğlu, uluslararası 33 kriterin tamamını titizlikle yerine getirerek Mavi Bayrak ödülüne layık görülmüştü. Mersin'in en gözde halk plajları olan bu plajlarımızdaki mavi bayrak sayısını 2'ye, yine tertemiz sahiliyle eşsiz güzelliğe sahip Kocahasanlı'ya 1 yeni Mavi Bayrağı daha ekledik. Böylelikle mavi bayrak ödüllü plaj sayımızı 5'e taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ulaşım filomuza kattığımız, "Limon" adını verdiğimiz; tasarruflu, güvenli, ekonomik ve özellikle çevreci yakıt türü CNG'li (Sıkıştırılmış Doğalgazlı) yeni otobüslerimizi toplu taşıma ağımıza katarak çevreye olan duyarlılığımızı göstermiş olduk. Bu otobüslerimiz ile yıllık ortalama 20 bin 468 ton CO² salımının önüne geçiyoruz.

3 Ocak'ta temelini attığımız 13,4 km Metro ve 21 km Hafif Raylı Sistem yapımı ile önümüzdeki 24 yılda toplam 26 milyon 532 bin 668 ton CO² salınımının azaltımı sağlanacak. Temiz hava ve hareketlilik sağlayarak hem sağlık hem de çevre dostu bisiklet kullanımını artırmak için kentimize kazandırdığımız 91 kilometre bisiklet yolunu, projelendirdiklerimizle birlikte 586 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz.

"MERSİN'İN ÇEVRESİNİ TİTİZLİKLE KORUYOR, GÜZEL GELECEĞİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Daha yeşil ve su tasarrufunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyor, hazırlığını yaptığımız Peyzaj Master Planı ile daha yeşil ve daha düzenli bir kent olmak için önemli adımlar atıyoruz. Bu ve daha pek çok hizmetimizle Mersin'in çevresini titizlikle koruyor, güzel geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. Mavi ve yeşil renklerin daima hakim olduğu, insanlarımızın temiz ve doğal bir çevrede mutlu ve huzurlu yaşadığı bir gelecek dileğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün farkındalık dolu bir gün olmasını diliyorum."

ANKA / Yerel