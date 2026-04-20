Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü
Ironman yarışına katılan sosyal medya fenomeni Mara Flacia Araujo, ABD'nin Teksas eyaletindeki yüzme etabında boğularak hayatını kaybetti.
Sportif yaşam tarzıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mara Flacia Araujo, katıldığı Ironman yarışında yaşanan trajediyle gündeme geldi. 38 yaşındaki fenomen, yüzme etabı sırasında gölde boğularak yaşamını yitirdi.
YARIŞ SIRASINDA BOĞULDU
Brezilya’da yaşayan ve sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla tanınan Araujo’nun, bir süredir ABD’de bulunduğu öğrenildi. Teksas’ta düzenlenen Memorial Hermann Ironman yarışına katılan fenomen, yüzme etabı sırasında suda kayboldu.
CANSIZ BEDENİ GÖLDE BULUNDU
Koşu, bisiklet ve yüzmeden oluşan yarışta trajik şekilde hayatını kaybeden Araujo’nun cansız bedeni gölün yaklaşık 3 metre derinliğinde bulundu.
“HASTAYDI, UYARDIK” İDDİASI
Brezilya basınına konuşan bir arkadaşı, Araujo’nun yarış öncesi iyi hissetmediğini belirterek, “Hastaydı, zayıf olduğunu söyledik ama dinlemedi. Grip geçirmişti” ifadelerini kullandı.
SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Genç kadının ölümünden önce antrenman yaparken sosyal medya hesabından “İşte yeni bir gün” notuyla paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.
SPORA SAĞLIK NEDENİYLE BAŞLAMIŞTI
Araujo’nun daha önce yaptığı açıklamalarda, sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 8 yıl önce triatlona başladığını söylediği öğrenildi.