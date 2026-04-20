Muavin otobüste düşen takma dişin sahibini aradı: Bahattin ağabey dişin ağzında mı?

Şehirler arası bir otobüs yolculuğunda yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı. Muavin, yere düşen takma dişin sahibini bulmak için yolculara tek tek seslendi.

“BAHATTİN AĞABEY, DİŞİN AĞZINDA MI?”

Görüntülerde muavinin eline aldığı takma dişi göstererek yolculara sorduğu, “Bahattin ağabey dişin ağzında mı?” ifadeleini kullandığı anlar dikkat çekti. Otobüs içinde şaşkınlık ve gülümseten anlar yaşanırken, muavinin dişin sahibini bulmak için tek tek yolcularla iletişime geçtiği görüldü.

GÜLÜMSETEN ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Otobüste yaşanan bu sıra dışı olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

