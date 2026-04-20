Muavin otobüste düşen takma dişin sahibini aradı: Bahattin ağabey dişin ağzında mı?
Otobüste yere düşen takma dişi eline alıp yolcular arasında dolaşan muavin, “Bahattin ağabey dişin ağzında mı?” diyerek sahibini aradı. Gülümseten anlar kameraya yansırken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
Şehirler arası bir otobüs yolculuğunda yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı. Muavin, yere düşen takma dişin sahibini bulmak için yolculara tek tek seslendi.
“BAHATTİN AĞABEY, DİŞİN AĞZINDA MI?”
Görüntülerde muavinin eline aldığı takma dişi göstererek yolculara sorduğu, “Bahattin ağabey dişin ağzında mı?” ifadeleini kullandığı anlar dikkat çekti. Otobüs içinde şaşkınlık ve gülümseten anlar yaşanırken, muavinin dişin sahibini bulmak için tek tek yolcularla iletişime geçtiği görüldü.
GÜLÜMSETEN ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Otobüste yaşanan bu sıra dışı olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.