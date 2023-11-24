Başkan Kaplan, muhtarlarla vefa yemeğinde buluştu

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki mahallelerde görev yapmış ve görevini devam ettiren muhtarlar, Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından düzenlenen "Vefa" yemeğinde bir araya geldi. Muhtarların talep ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Kaplan ise taleplerin en kısa sürede yerine getirileceğini belirtti.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçede görev yapmış olan eski ve şimdiki dönem mahalle muhtarları onuruna vefa yemeği düzenleyerek muhtarlar ile bir araya geldi. Başkan Kaplan programda yaptığı konuşmada muhtara olan vefalarını daim olduğunu geçmişten günümüze Koçarlı'ya hizmet eden tüm muhtarların yaptıkları hizmetlerinin hiçbir zaman unutulmayacağını ifade ederek, "İlçemize hizmet için çalışmış tüm muhtarlarımızla vefa yemeğiyle bir araya gelmek istedik. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, milletimizin eli, gözü ve kulağı konumundadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında kilit role sahip olan muhtarlarımız Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşmasında ve vatandaşlarımızın da devletimize ulaşmasında her zaman en ön saflarda yer alıyor. Bizlerde Koçarlı'mız için durmaksızın çalışırken en yakın mesai arkadaşlarımız olan muhtarlarımızla her fırsatta bir araya gelerek ilçemize katkı sağlamak için istişarelerde bulunuyoruz. Bu kez de vefa yemeği düzenleyerek hem eski muhtarlarımız ile hem de şimdiki dönem muhtarlarımız ile bir araya gelmek istedik. Eski muhtarlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Görevi başında olan muhtarlarımıza da yapmış olduğu ve yapacak oldukları hizmetler için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kaplan'dan modern muhtarlık binası müjdesi

Başkan Kaplan konuşmasının ardından katılımcılara göreve geldiklerinden bu yana ilçe genelinde yapımı tamamlanan, devam eden ve yapılacak olan projelerin sunumunu gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği sunumda mahalle muhtarlarına modern muhtarlık binası müjdesi veren Başkan Kaplan, "Her mahallemize modern muhtarlık binası projemize start veriyoruz. Her muhtarımızın rahatça görev yapabileceği, içerisinde ayrıca muhtarlık makamı odası, sağlık odası, lavabo ve tuvaletlerin ve klimaların olacağı modern görünümlü muhtarlık binası yapacağız. Hem muhtarlarımız daha rahat çalışabilecekler, hem de vatandaşlarımız sağlık odasında muayenelerini olabilecekler" dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, "Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan Koçarlı Kaymakamımız Ersin Tepeli'ye yemeğimizin düzenlenmesine verdiği desteklerden dolayı Muhtarlar Derneği Başkanımız Hanife Kırkuşu'na ve davetimize icabet eden STK başkanlarımız ile tüm muhtarlarımıza teşekkür ederiz. Vefat eden muhtarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kaymakam Tepeli teşekkür etti

Kaymakam Ersin Tepeli ise yaptığı konuşmada kamu hizmetlerinin halka doğru ve hızlı şekilde ulaştırılmasında köprü niteliği taşıdığını söylediği muhtarlık görevinin aynı şekilde vatandaşların taleplerinin kamu kurum ve kuruluşlara ulaştırılmasında büyük destek sağladığını belirtti. Kaymakam Tepeli, düzenlenen yemek ve muhtarlıklara olan katkıları için Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a teşekkür etti.

"Muhtarlık kutsal bir görev"

Muhtarlığın kutsal bir görev olduğuna dikkat çeken Muhtarlar Derneği Başkanımız Hanife Kırkuşu; "Bizleri bir araya getirdiği için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Muhtarlık gerçekten çok kutsal bir görev. Mahallemizin annesi, babası, doktoru her şeyi oluyoruz. Muhtarlar Deneği Başkanı olarak ta tüm muhtarlarımıza görevlerini en iyi şekilde yaptıkları için teşekkür ediyorum. Belediye Başkamız da her zaman bizlerin yanında olduğu için en büyük teşekkürü hak ediyor" diye konuştu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, konuşmaların ardından eski muhtarlara ve şimdiki dönem muhtarları ilçeye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi ile onurlandırırken, günü anısına çeşitli hediyeler verdi. Program fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

Koçarlı Belediye Restoranı'nda gerçekleşen yemeğe eski dönem ve şimdiki dönem muhtarlarının yanı sıra, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Muhtarlar Derneği Başkanı Hanife Kırkuşu ve oda başkanları katıldı. - AYDIN