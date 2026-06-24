Başkan Görgel minik öğrencileri ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Hasan Balcı, Fatih Sultan Mehmet ve Reşit Gümüşer İlkokulundan gelen minik öğrencileri misafir etti. Çocuklar, Başkan Görgel ile keyifli bir sohbet gerçekleştirirken hem merak ettikleri soruları sorma hem de taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldu. Öğrencilerin yerel yönetimleri yakından tanımalarını sağlamak ve belediyenin çalışma alanlarını yerinde görmelerine imkan sunmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette samimi ve sıcak anlar yaşandı. Büyükşehir Belediyesi binasını gezen öğrenciler, belediyenin hizmet birimleri hakkında da bilgi aldı.

ÖĞRENCİLER BELEDİYE ÇALIŞMALARINI YERİNDE TANIDI

Hasan Balcı, Fatih Sultan Mehmet ve Reşit Gümüşer İlkokulundan gelen öğrenciler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek belediyenin işleyişi ve hizmet alanları hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında belediye binasını gezen öğrenciler, yerel yönetimlerin şehir hayatındaki rolünü yakından görme fırsatı buldu. Öğrenciler, belediye birimlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, şehirde vatandaşlara sunulan hizmetlerin nasıl planlandığını ve uygulandığını da öğrendi. Ziyaret, çocukların hem yerel yönetim bilinci kazanmalarına hem de belediye hizmetlerini daha yakından tanımalarına katkı sundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada öğrenciler, Başkan Fırat Görgel ile sohbet ederek merak ettikleri konuları sordu. Çocukların ilgisi ve heyecanı dikkat çekerken, ziyaret boyunca renkli görüntüler oluştu.

BAŞKAN GÖRGEL SORULARI TEK TEK YANITLADI

Meclis Salonu'nda gerçekleşen buluşmada öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e belediye başkanlığı görevi, şehir için yürütülen çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler hakkında sorular yöneltti. Başkan Görgel, miniklerin merak ettiği soruları içtenlikle yanıtladı. Öğrenciler, şehirdeki oyun alanları, spor tesisleri ve çevre düzenlemeleriyle ilgili isteklerini de dile getirdi. Başkan Görgel, çocukların fikirlerini ve önerilerini dikkatle dinleyerek taleplerin karşılanması yönünde çalışmaların başlatılacağını ifade etti. Buluşmada, çocukların şehirle ilgili düşüncelerini doğrudan paylaşabilmesi ve taleplerini belediye başkanına iletebilmesi önemli bir deneyim oldu. Başkan Görgel, çocukların görüşlerinin kendileri için kıymetli olduğunu belirterek, onların daha güzel bir şehirde yetişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

HAMZA'NIN BAŞKANLA BULUŞMA HAYALİ GERÇEK OLDU

Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri Hasan Balcı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hamza İlber Kurt'un hikayesi oldu. Sınıf başkanlığı seçimlerinde arkadaşlarına, "Başkan Fırat Görgel'i sınıfımıza getireceğim" sözünü veren Hamza, bu vaadini Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek gerçekleştirdi. Başkan Görgel, Hamza'nın seçim döneminde verdiği sözü yerine getirmek için gösterdiği çabayı tebessümle karşıladı. Görgel, öğrenciyi azmi, özgüveni ve sorumluluk bilinci dolayısıyla tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çocukları belediyede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı Büyükşehir Belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onların gözünden şehrimizi dinlemek, hayallerini ve beklentilerini öğrenmek bizim için çok kıymetli. Çocuklarımızın kendilerini ifade edebildiği, fikirlerini özgürce paylaşabildiği ortamlar oluşturmayı önemsiyoruz. Bugünün öğrencileri, yarının şehir yöneticileri, bilim insanları ve ülkemize yön verecek bireyleri olacak. Bu nedenle onların eğitimine, gelişimine ve sosyal hayatına katkı sunacak her çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Güngördü