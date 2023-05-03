Başkan Bozdoğan: 'Tarsusluların düşüncesini siyasi düşüncelerimizin üstünde gördük'

Mersin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, daha öncesinde meclise getirilen ve birçok kez meclis üyelerince reddedilen ortak hisseli taşınmazın kat karşılığı inşaat sözleşmesini içeren evrak ile ilgili hukuki mücadelenin kazanıldığını belirterek, "Yanlış hesap Bağdat'tan döner.

Mersin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, daha öncesinde meclise getirilen ve birçok kez meclis üyelerince reddedilen ortak hisseli taşınmazın kat karşılığı inşaat sözleşmesini içeren evrak ile ilgili hukuki mücadelenin kazanıldığını belirterek, "Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bizler, Tarsus halkının talepleri ve düşüncelerini kendi siyasi düşüncelerimizden ve yaşam felsefemizden üste koymak ve bu talepleri hayata geçirmek için olanca gücümüzle çalışmak zorundayız" dedi.

Tarsus Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantında, müdürlüklerden ve komisyonlardan gelen maddeler görüşüldü.

Geçtiğimiz aylarda Tarsus Belediyesinin 2023 yılı mali bütçesinin denkleştirilmesi amacıyla meclise Atatürk Mahallesinde bulunan ve imar uygulama planı ile Tarsus Belediyesi'ne geçen alanda bulunan taşınmazın hissedarı Mevsim Mağazacılık Bilgisayar Tekstil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 'Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi' yapılması konusunu içeren teklif getirilmişti. Evrak taşınmazı hissedara doğrudan satmak yerine belediyeye daha fazla kar etmek için getirilmiş ancak meclis üyelerince Başkan Bozdoğan'ın ısrar kararına rağmen birçok kez reddedilmişti. Bu çerçevede Bozdoğan kamu hizmetinin aksatılmasına neden olduğu gerekçesiyle konuyu yargıya intikal ettirdi. Yargı sürecinin ardından gerekçeler değerlendirilerek Başkan Bozdoğan'ın haklı olduğuna karar verildi ve yürütme durduruldu. Yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi nedeniyle, Atatürk Mahallesinde bulunan taşınmazdaki Tarsus Belediyesine ait hisse için söz konusu sözleşmesinin yapılması konusunda belediye encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklif oy birliği ile kabul edildi.

"Hukuki süreci başlattık ve kazandık"

Hukuki süreci anlatan Başkan Bozdoğan, "Şunu açık yüreklilikle söylüyorum, ret gerekçeleri ne olursa olsun, meclis üyelerim dilekçede verse meclisin kararlarına saygı duyarak, ancak katılmayarak, konuyu kendi bünyemizde değerlendirmeye ve olayın hukuki boyutlarına çalışmaya başladık. Bir tarafta Tarsus halkı bir tarafta Tarsus Belediyesi'ne aynı halk tarafından seçilmiş Tarsus Belediye Meclisi. Bizler, Tarsus Belediyesi idaresi olarak bu duruma kayıtsız kalmak, üstünü örtmek ve Tarsus'un hayallerinin yıkılmasına göz yummak yerine konuyu mahkemeye taşımayı öngörerek, hukuken gerekli başvurularımızı tamamladık. Bu sürede de boş durmadık. Yeniden hesabımızı kitabımızı yaptık. Acaba biz mi yanlış yapıyoruz, bizim aldığımız karar mı yanlış diyerek kendimize özeleştirilerde bulunarak, doğru yolu bulmaya çalıştık. ve tüm bu uğraşlarımız sonuç vererek, idare mahkemesinden bir yanıt geldi. Yanlış yapmadığımız, kısaca yanlış hesabın Bağdat'tan döneceğini bildiriyordu. Sadece kaybedilen biraz zaman oldu" ifadelerini kullandı. - MERSİN