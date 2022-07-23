Başkan Aras Akçaalan'da halkla buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Halk Buluşmaları' çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Önceki gün Akçalan Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aras sorunların çözümü ile ilgili istişarede bulunarak belediye hizmetleri hakkında bilgiler verdi.

Bodrum Belediyesi, Akçaalan'da tüm birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Akçaalan toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aras, ilk olarak kendisine iletilen taleplerin çözümü için vatandaşlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Vatandaşlara tek tek mikrofon uzatılarak öneri, talep ve şikayetlerin dinlendiği toplantıda, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sorunların ivedilikle çözülmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Ortak çözüm için karşılıklı istişarede bulunan Başkan Aras, bölgede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Aras, Bodrum'da muhtarlarla iletişim halinde olduğunu belirterek bugün burada vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Muhtarlarımızla zaten sürekli iletişim halindeyiz. Buraya seçim çalışması yapmaya değil sizlerin şikayet ve taleplerini dinlemeye geldik. Bu talep ve şikayetleri dinleyerek en kısa sürede çözüm bulmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Başkan Aras, konuşmasında ciddi bir nüfus artışının olduğunun altını çizerek sistemin bu nüfus artışının getirdiği ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını ve bu nedenle bazı aksaklıkların olduğunu, hizmet yükünü beraber çalışarak karşılamak zorunda olduklarını söyledi.

Belediyeye gelen şikayet ve talepleri de inceleyen Başkan Ahmet Aras, yol, kaçak yapılaşma, aydınlatma gibi vatandaşların temel ihtiyaçların karşılanması yönünde izledikleri yol haritasına da değindi. Saha Çözüm Ekibi, Derin Yoksulluk Ağı gibi belediye bünyesindeki ekiplerin belli periyodlarda sokak sokak gezerek ziyaretlerde bulunduklarını ve tespit ettikleri aksaklıkları ilgili birimlere aktardıklarını söyleyen Başkan Aras, bu ziyaretlerin yıl boyunca devam edeceğinin de altını çizdi.

Vatandaşlarla yapılan sohbette kreş ve kadın yaşam evi talepleri ile ilgili ise Başkan Aras, ilgili birim müdürlerine uygun alanları tespiti ve projelendirilmesi için talimat verdi.

Toplantıda yeni bir pazar yeri projelerinin olduğu müjdesini de veren Başkan Aras, bitki atıkları hakkında gerçekleştirmek üzere oldukları projeye de değinerek, "Bitki atıkları belli noktalarda toplanacak ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılacak" diye konuştu. Pazar atıklarının kompost yapımında kullanılması, geri dönüşüm çalışmaları, çöp toplama saatleri, evsel atık günleri hakkında da bilgiler verdi.

Eğitimin önemine de değinen Başkan Aras, önceliğin eğitim olduğunun ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların bu yönde gerçekleşmesinin gerekliliğine de vurgu yaparak çalışmaların bu yönde devam ettiğine değindi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel