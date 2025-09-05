Bakan Kurum: "Malatya'da Deprem Konutlarının Yüzde 70'i Tamamlandı, 300 Bininci Konut Yarın Teslim Edilecek"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretinden bir gün önce kentte yapımı süren deprem konutları ve rezerv alanlarda inşa edilen işyerlerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "Teslim edeceğimiz 300 bin konutla birlikte kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın yüzde 70'ini bitirip yarın itibarıyla teslim etmiş olacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada Malatya'nın hızla geliştiğini ve her ziyaretlerinde şehrin daha da güzelleştiğine şahit olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Malatya her geçen gün güzelleşiyor"

"Malatya'ya her geldiğimizde şehrimizin daha da güzelleştiğini görüyor, buna da şahitlik ediyoruz. Her noktasının geliştiğini görüyoruz. Bundan dolayı da hep birlikte büyük bir mutluluk yaşıyoruz çünkü burada büyük bir emek var, alın teri var, gayret var, kararlılık var ve hep birlikte, ekip olarak da bu mücadeleyi vermeye gayret gösteriyoruz. Şu anda da aslında, tamamlandığında şehrimizin kalbi, cazibe merkezi olarak nitelendireceğimiz Malatya'nın en önemli ticari bölgelerinden biri olan Şire Pazarı'nda, Bakırcılar Çarşımızdayız. Burada Malatya ticaretinin kalbinin atacağı, herkesin buluşma noktası olacağı, geçmişteki hatıraların, anıların yeniden canlanacağı çarşımızı çok hızlı bir şekilde tamamladık. ve etap etap da vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Yine aynı suretle Şire Tarihi Pazarımızı, Kuyumcular Çarşımızı ve 100. Yıl Ticaret Merkezimizi de bitireceğiz ve esnafımıza, Malatyalı hemşerilerimize kazandırıyor olacağız.

"Meydanlar şehirlerimizin kimliğini yansıtır"

Diğer taraftan, meydanlar şehirlerimizin kimliğini yansıtır. Biz de Malatya'mıza yakışır bir meydan projesinin yapılmasını iki ay önce arkadaşlarımıza talimatlarımızı vermiştik. Hamdolsun bugün, valimiz tarafından tamamlandı. Önünde bütün Malatya'nın bir araya geleceği meydan projemiz Malatya'mızın hizmetine sunuldu ve bu bölgenin adeta çevresi baştan aşağı değişti. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devletimizle, milletimizle el ele vererek hep birlikte daha iyisini, daha güzelini yapmanın gayreti içerisinde koşturuyoruz.

"300 bin konut teslim ediliyor"

Bu manada hakikaten yarın, bizim için, ülkemiz için, milletimiz için çok önemli anlamlar içeriyor çünkü değerli arkadaşlar, teslim edeceğimiz 300 bin konutla birlikte AFAD'da kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın yüzde 70'ini bitirip yarın itibarıyla teslim etmiş olacağız. Bu şu demek oluyor: Depremde evi ağır hasar gören, yıkılan vatandaşlarımızdan her üç depremzede kardeşimizden ikisinin evini iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlamış, teslim etmiş olacağız ve tabii inşallah söz verdiğimiz gibi de yıl sonu tüm hak sahibi vatandaşlarımıza evlerini, konutlarını, işyerlerini teslim ediyor olacağız. Bugün 11 ilimizde sadece konut üretimi değil, her anlamda bir çevre ve şehircilik devrimi yapıyoruz. Bu kapsamda çarşılarıyla, camileriyle, dükkanlarıyla, alışveriş mekanlarıyla, meydanlarıyla, tarihi eserlerin ihyasıyla, yine bölgede depremden hasar gören okulların yeniden yapılmasıyla birlikte topyekün bir kalkınmayı, topyekün bir şehircilik hamlesini yürütüyoruz.

"12 tane okulumuzun açılışını yapacağız"

Bu kapsamda millet bahçelerinden, Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı konutlara kadar birçok sosyal donatıyı da beraberinde yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız 56 okul inşasını tamamladı ve 85 okulumuzun da inşası olanca hızıyla devam ediyor. İnşallah yarın 12 tane okulumuzun açılışını da konutlarımızla, altyapı projelerimizle birlikte tamamlıyor olacağız ve yarınki coşkuya, 300 bininci konutumuzun teslimine bütün Malatya'yı, bütün depremzede kardeşlerimizi davet ediyoruz ve buradan, Malatya'dan, Malatya'nın meydanından tüm Türkiye'ye verilecek mesajlarımız var: Bu kadar kısa bir zamanda, bu kadar konutu eş zamanlı bitiren bir ülke nasıl olurmuş, tüm dünya görecek."