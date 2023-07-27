Bakan Kacır: "Önümüzdeki 10 yıl içerisinde uçakların türbin kanatları seramikten imal edilecek" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Yıl içerisinde seramik sektörü için 34,7 milyar TL yatırım tutarında, 19 bin 598 istihdamı içeren 301 yatırım teşvik belgesi düzenledik" Çanakkale'nin...

Bakan Kacır: "Önümüzdeki 10 yıl içerisinde uçakların türbin kanatları seramikten imal edilecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Yıl içerisinde seramik sektörü için 34,7 milyar TL yatırım tutarında, 19 bin 598 istihdamı içeren 301 yatırım teşvik belgesi düzenledik"

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir fabrikada düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Seramik malzemeler, yapı ve inşaatla birlikte mutfak gereçleri sektörlerinin en önemli girdileri arasında yer almakta. Öte yandan; askeri uygulamalar, yalıtım malzemeleri, havacılık ve uzay gibi birçok yüksek teknoloji sahasında da kullanıma sahip. Seramiğin yenilikçi kullanımları, kuşkusuz geleceğin teknolojilerine kapı aralayacak. Örneğin; hava araçlarımızın pilot kabinleri, seramik malzeme teknolojileri yardımıyla kurşun geçirmez hale getiriliyor. Önümüzdeki on yıl içerisinde de uçakların türbin kanatları seramikten imal edilecek.

Son yirmi yılda gerçekleştirdiğimiz üretim hamlesi ile birlikte seramik sektörümüz dünya'da söz sahibi bir konuma kavuştu. Sadece son on yıl içerisinde seramik sektörü için 34,7 milyar TL yatırım tutarında, 19,598 istihdamı içeren 301 yatırım teşvik belgesi düzenledik" dedi.

Çan'da bir fabrikada düzenlenen etkinliklere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, daire müdürleri, çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde; görevi devraldığımız günden beri Türkiye sanayisini; ihracat, istihdam, üretim ve yatırım ekseninde hak ettiği pozisyona taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. "Türkiye Yüzyılı" vizyonundan hareketle, "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerimiz istikametinde yüksek katma değer üreten öncü Türkiye'yi inşa ediyoruz. İhracatımızda yerlilik payını artırırken bir yandan da sanayimizin ithal ürünlere bağımlılığını azaltıyoruz. Yerli girdi oranı en yüksek sektörlerinden biri olması sebebiyle seramik, stratejik öneme sahip. Bilindiği gibi; seramik malzemeler, yapı ve inşaatla birlikte mutfak gereçleri sektörlerinin en önemli girdileri arasında yer almakta. Öte yandan; askeri uygulamalar, yalıtım malzemeleri, havacılık ve uzay gibi birçok yüksek teknoloji sahasında da kullanıma sahip. Seramiğin yenilikçi kullanımları, kuşkusuz geleceğin teknolojilerine kapı aralayacak.

Örneğin; hava araçlarımızın pilot kabinleri, seramik malzeme teknolojileri yardımıyla kurşun geçirmez hale getiriliyor. Önümüzdeki on yıl içerisinde de uçakların türbin kanatları seramikten imal edilecek.

Son yirmi yılda gerçekleştirdiğimiz üretim hamlesi ile birlikte seramik sektörümüz dünya'da söz sahibi bir konuma kavuştu. Sadece son on yıl içerisinde seramik sektörü için 34,7 milyar TL yatırım tutarında, 19,598 istihdamı içeren 301 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Kütahya ve Yozgat'ta olmak üzere bu sektöre iki OSB kazandırdık. Bilecik ili Pazaryeri ilçesinde de bir ihtisas OSB kurulmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Bölgesel kalkınmanın öncüsü Kalkınma Ajanslarımız da seramik sektörüne yönelik yürütülen 29 projeye 71 milyon TL'lik destek sağladı. Sağladığımız bu altyapı ve destek mekanizmaları ile birlikte; Avrupa'da ikinci, Dünya'da altıncı büyük üretici haline geldik.

Kalite, markalaşma ve tasarım konusunda da oldukça ileri durumdayız. Ürün çeşitliliğimiz her geçen gün daha da artıyor" dedi.

Anadolu'da doğmuş, onlarca medeniyetin zenginleştirdiği Türk seramiği, bugün dünya pazarlarının aranan ürünü konumunda olduğunu ifade eden Bakan Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 milyar dolarlık cirosu ile birlikte sektörümüz tam 113 ülkeye 1,5 milyar doların üzerinde Türk seramiği ihraç ediyor. İnşallah bu sayılar daha da artacak, yeni yatırımlarla birlikte çok daha ileri seviyelere ulaşacağız. Türkiye'nin, seramik sektöründe 1 numara olacağına inancım tam. Tabi seramikte 1 numara olabilmek adına sektör temsilcileri başta olmak üzere hepimizin çaba göstermesi, dikkat etmesi gereken hususlar var. Sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve katma değerli üretim bunlardan en önemlisi. Bildiğiniz üzere; sınırda karbon düzenlemesi 2026'da yürürlüğe giriyor. Sektörümüzün bu düzenleme karşısında rekabetçiliğini korumak için Bakanlık olarak tüm paydaşlarla işbirliğine hazırız. Öte yandan sektörün Ar-Ge ve katma değer odaklı uygulamalarının geliştirilmesini ve artırılmasını odağımıza aldık. İleri Malzemeler Teknoloji Yol Haritası çalışmalarını başlattık. Son 20 yılda TÜBİTAK destek ve burs programları çerçevesinde seramik alanında toplam 365 proje ve 438 kişiye 479 Milyon TL destek verdik. Teknoparklarımızda, seramik sektöründe toplam 40 firma faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte biri Çanakkale'de olmak üzere seramik sektörüne yönelik 17 Ar-Ge ve 4 Tasarım Merkezimize destek sağlıyoruz. Türkiye; insan kaynağı kapasitesi, geniş yelpazeli yatırım teşvikleri, planlı sanayi bölgeleri ve ivme kazanan yenilikçilik ekosistemi ile son 20 yılda adım adım küresel üretim üssüne dönüştü. Bu vesileyle de, yatırım yapmak isteyip de "acaba" diyenlere seslenmek istiyorum. Hiç tereddüt etmeyin. Biz yatırım teşviklerimizle, Ar-Ge desteklerimizle, girişimci ve yenilikçi bir anlayışla her zaman yanınızdayız. Bu ülkeye güvenen, inanan, uzun vadeli düşünen herkes kazandı."

Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ise, "Çanakkale'nin 108 yıl önce vermiş olduğu destansı mücadele bugünkü Türkiye'nin geldiği noktanın kurucu ruhudur. 1915 Çanakkale Köprüsü dahi Çanakkale Destanı üzerinden ne kadar büyük bir başarı öyküsünün ortaya konulduğunun çok açık bir göstergesidir.

TOGG arabasının üretimi ile Devrim arabaları arasındaki benzerlikleri ortaya koyduğumuzda TOGG'un önünün açıldığı, milli iradenin güçlü bir şekilde destek verdiği, hükümetin destek verdiği bir ortamda sanayimizin neleri başarabileceğini ortadadır. Aynı şekilde savunma sanayiinde dün bize top, tüfek bile yaptırmayanların, birkaç tane kurşun dışında hiçbir şeyin yapılmasına müsaade etmeyenlerin aksine bugün savunma sanayii Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde önü açıldığında ne büyük başarıların ortaya koyulacağı azim bir şekilde gösterilmiştir. Türkiye'de sanayileşme ile birlikte demokratikleşmenin de arasında bir ilişki vardır. Geldiğimiz noktada Türkiye sanayii başlı başına bir başarı öyküsüdür. Bugün geldiğimiz noktayı asla yeterli bulmuyoruz çok daha ileriye gitmeliyiz, çok daha güçlü olmalıyız. Her alanda güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Türkiye Yüzyılı Teknolojide, sanayide, argede özellikle yüksek teknolojilerde, özellikle uluslararası ilişkilerde güçlü bir Türkiye olacaktır. Türkiye Yüzyılını bir cümlede özetleyecek olursak, 'Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin Yüzyılı olacaktır.' Yarınımız bugüne göre daha güçlü olacak, Türkiye'yi her anlamda büyüteceğiz, güçlendireceğiz. Hepimiz güçlü bir Türkiye istikametinde elimizdeki imkanları aynı atalarımız gibi seferber ederek, gücümüzü sonuna kadar kullanarak Cumhuriyetimizin ikinci asrını, hep birlikte Türkiye yüzyılını kurmanın huzurunu yaşayacağız" dedi.