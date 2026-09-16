Bakan Güler Kızılay Maden Suyu’nun 100. yıl pastasını kesti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da Türk Kızılay Maden Suyu Tesislerini ziyaret ederek kurumun 100. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Bölgedeki programları çerçevesinde Afyonkarahisar'a gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Kızılay Maden Suyu Tesisleri'ni ziyaret etti. Kızılay yöneticileri ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Güler, fabrikanın üretim alanları ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretin devamında, Kızılay Maden Suları'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katılan Bakan Güler, Kızılay yöneticileriyle birlikte 100. yıl için özel olarak hazırlanan pastayı kesti. Kurumun tarihi ve Türk Kızılayı'nın insani yardım faaliyetlerindeki önemine vurgu yapılan etkinlikte Bakan Güler, emeği geçen tüm çalışanlara ve Kızılay ailesine tebriklerini iletti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı