Ankara’da uyuşturucu ticareti operasyonu: 17 gözaltı
ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen operasyon kapsamında 17 şüpheli, gözaltına alındı.
ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen operasyon kapsamında 17 şüpheli, gözaltına alındı.
Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında; Çalören Mahallesi'nde belirlenen çeşitli konumlara uyuşturucu veya uyarıcı madde bırakılarak uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Uyuşturucu ticareti esnasında madde temin eden şüpheliler, söz konusu bölgede 5 gün boyunca farklı tarihlerde gruplar halinde suçüstü yakalandı. Yakalanan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.