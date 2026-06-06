Çocukların Kaleminden Aile Hikayeleri Ödüllendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın güvenli ve destekleyici ortamlarda yetişmesi için koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Aile ve nüfus politikaları alanında yürüttüğümüz çalışmaları kalıcı politikalara dönüştürerek aileyi koruyan, çocuğu gözeten ve nesiller arasındaki bağı merkeze alan adımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Canım Ailem" konulu Kısa Hikaye Yarışması'nın ödül töreni Eyüpsultan'da gerçekleşti. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile çok sayıda eğitimci, öğrenci katıldı.

Türkiye genelinde 3 bin 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfta öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirilen yarışma, çocukların sevgiyi, aidiyeti ve aile olmanın değerini kendi kalemlerinden hikayeye dönüştürmelerini hedefledi.

"Kurduğunuz cümleler ve hayat verdiğiniz hikayelerle bizlere umut oldunuz"

Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hikayelerinizle bu günü güzelleştirdiniz. Her bir satırda sevgiyi, merhameti ve aile olmanın sıcaklığını anlattınız. Kurduğunuz cümleler ve hayat verdiğiniz hikayelerle bizlere umut oldunuz. Bu vesileyle sadece ödül alan çocuklarımızı değil, yarışmaya katılan tüm evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Çok değerli çocuklar, bu yarışmayı son derece kıymetli buluyorum. Çünkü sizler aileyi anlatırken, zaman zaman biz büyüklerin fark edemediği incelikleri görür. Bir evin içinde sevgiyi, bir sofranın etrafındaki muhabbeti zihinlere işler. Kardeşler arasındaki küçük kırgınlıkları, büyük seslerin sessiz fedakarlıklarını hissediyor ve tüm bunları en sade, en içten haliyle anlattınız çocuklar" şeklinde konuştu.

"Güçlü nesillerin; huzurlu aile ortamlarında, sevgiyle ve değerlerimizle yetişen çocuklarla mümkün olduğunu çok iyi biliyoruz"

Güçlü nesillerin yetişmesinde çocukların sevgiyle yetiştirilmesinin etkili olduğunu söyleyen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Hikayede tam olarak o zaman filizlenir. İnsan gördüğünü, duyduğunu, yaşadığını ve kalbinde sakladıklarını kelimelere emanet eder. İşte bu yüzden bu yarışma, çocuklarımızın dünyaya, aileye ve hayata hangi pencereden baktığını görmemize imkan sunuyor. Bakanlık olarak yürüttüğümüz hizmet ve politikalar açısından da çocuklarımızın bu bakış açısı bizlere yol gösteriyor. Çünkü aileyi güçlendirirken attığımız her adımın merkezinde çocuğun iyiliğini, güvenliğini ve huzurunu koruma sorumluluğu bulunuyor. Güçlü nesillerin; huzurlu aile ortamlarında, sevgiyle ve değerlerimizle yetişen çocuklarla mümkün olduğunu çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aileyi koruyan, çocuğu gözeten ve nesiller arasındaki bağı güçlendiren çalışmaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Projemizi çocuklarımızın iyilik hallerini korumak amacıyla hayata geçirdik"

Konuşmasına devam eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın güvenli ve destekleyici ortamlarda yetişmesi için koruyucu ve önleyici hizmetlerimizi ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. "İlk Öğretmenim Ailem" ve "Çocuklar Güvende" uygulamalarımız, sosyal ve ekonomik desteklerimiz ile ailelere yönelik eğitim çalışmalarımız bunlardan sadece birkaçıdır. Bu çalışmalarımızın bir kısmını 2025 Aile Yılı kapsamında, çocuklarımızın iyilik hallerini korumak amacıyla hayata geçirdik. Aile ve nüfus politikaları alanında yürüttüğümüz çalışmaları kalıcı politikalara dönüştürerek aileyi koruyan, çocuğu gözeten ve nesiller arasındaki bağı merkeze alan adımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Resimle, müzikle, tiyatroyla, sinemayla, mimariyle, el sanatlarıyla ve daha pek çok alanda da insan kendini ve fikirlerini ifade edebilir"

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara kendilerini geliştirmeleri konusunda çağrıda bulunarak, "Bu ülkenin geleceği, kurduğunuz hayallerle şekillenecek. Seçtiğiniz kelimelerde ve inşa ettiğiniz hikayelerde bunun güçlü işaretlerini görüyoruz. Sizler yazdığınız hikayelerle aileyi kendi dünyanızdan anlattınız. Bu çok değerli. Çünkü insan, kendi cümleleriyle kendini keşfeder; çevresini daha dikkatli anlamaya başlar ve yaşadığı hayata karşı daha güçlü bir sorumluluk hisseder. Elbette kendini ifade etmenin yolu yalnızca yazmak değildir. Resimle, müzikle, tiyatroyla, sinemayla, mimariyle, el sanatlarıyla ve daha pek çok alanda da insan kendini ve fikirlerini ifade edebilir. Sizlerden ricam; ilginizi, yeteneğinizi ve merakınızı geliştirmeye devam etmenizdir. Çünkü sanatla, edebiyatla, bilimle ve kültürle iç içe yaşanan bir hayat, sahip olduğumuz kadim medeniyet birikimine derinlik kazandırır" dedi.

Konuşmaların ardından yarışmada ödül alan çocuklara hediyeleri takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı