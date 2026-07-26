Babasının Torosların zirvesinde ağaç motoruyla kesip getirdiği karlar, 14 yaşındaki Kübra’nın tezgâhında alıcı buluyor

Antalya'nın Serik ilçesinde lise öğrencisi Hatice Kübra Erdal, babasının Toroslar'ın zirvesinden bin bir emekle getirdiği karlarla geleneksel lezzet "karlama" satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Yaşıtları tatil yaparken kavurucu sıcakta çalışan 14 yaşındaki Hatice Kübra, hem azmiyle örnek oluyor hem de Serik halkından yoğun takdir topluyor.

Lise eğitimine adım atan 14 yaşındaki Hatice Kübra Erdal, yaşıtlarının aksine tatilini gezerek ya da dijital dünyada vakit geçirerek değil, babasıyla omuz omuza çalışarak geçiriyor. 2 bin 350 metre rakımlı Gündoğmuş Eğrigöl Yaylası'nın zirvesinden getirilen doğal karla karlama satan genç kız, hem ailesine destek oluyor hem de girişimcilik ruhuyla büyüklere taş çıkartıyor.

"Hayat bir şekilde alıştırıyor"

Yaşını duyan müşterilerin büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Hatice Kübra Erdal, "Yaşımdan dolayı başka bir yerde bir işte çalışamadığımız için kendi işimizde çalışıyoruz. Bu sayede geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Liseye yeni geçtim. Beni görenler, yaşımı duyduklarında şok oluyorlar. 14 yaşında olduğumu öğrenince çok şaşırıyorlar. Bu şekilde aileme destek oluyorum. Sıcaklarda çalışmaya alıştık, hayat bir şekilde alıştırıyor. Karlamamızın tadı efsane. Müşterilerimiz 'mükemmel' diyerek çok beğeniyor. Hiç kötü geri dönüş almadık, hep olumlu yorumlar alıyoruz. Görenler yaşımdan ve emeğimden dolayı beni tebrik ediyor" diye konuştu.

"Torosların zirvesinde odun keser gibi kar kesiyorlar"

Karın üretim ve getirilme aşamasındaki zorlukları anlatan baba Reşat Erdal ise dağlardaki dondurucu soğukla mücadele ettiklerini vurguladı. Kızının çalışkanlığıyla gurur duyduğunu belirten baba Erdal, "Karı, Gündoğmuş Eğrigöl Yaylası'ndan getiriyoruz. Türkiye'de bu mevsimde başka hiçbir yerde bu kalitede kar bulamazsınız. Dağda karı ağaç motoruyla, adeta odun keser gibi kesiyoruz. Karı aldığımız yerde adeta donuyorsunuz, öyle bir soğuk var. Şu anda Serik'e 2,5 ton kar getirdik. Tüm Serik halkını bu doğal lezzeti tatmaya bekliyoruz. Karın faydaları gerçekten çok fazla. Benim getirdiğim karı kızım burada satıyor, ben de bir yandan ağaç budama işlerine gidiyorum. Kızımın bu şekilde üretken olması, çalışması gurur verici. İnsanın evladı laf dinlerse, çarşı pazar gezmek yerine, internet ve televizyonla vakit öldürmek yerine evine destek verirse, her baba onunla gurur duyar" ifadesini kullandı.

"Yaşıtları telefonla oynarken o ailesine destek oluyor"

Karlama yemeye gelen Cerrah Olgaç, "Öncelikle bu genç kızımızı yürekten tebrik ederim. Bu yaşında böyle üretken bir iş yapması gerçekten çok güzel ve takdire şayan. Yaşıtları şu an evde laptop başında ya da telefonla oyun oynayarak vakit geçiriyor, hiçbir şey üretmiyorlar. Bu yüzden kızımızı gönülden kutluyorum. Karlamanın tadı da ayrıca çok güzel, kesinlikle tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı