Azerbaycanlı öğrenciler Karabağ zaferinin 3. yıl dönümünü Türkiye'de kutladı

Azerbaycan'ın Karabağ'da kazanmış olduğu zaferin 3'üncü yıl dönümü Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Azerbaycanlı öğrencilerin de katılımı ile coşkuyla kutlandı.

Karabağ zaferinin 3. yıldönümü Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Öğretim görevlileri ve öğrencilerin katıldığı törende büyük coşku yaşandı. Kampüste bir araya gelen öğrenciler ve akademisyenler, önce şehitler için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra marşlar eşliğinde bayraklar sallandı. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin de katıldığı tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ile son buldu. Program sonrasında kampüste öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"Biz de Türk İslam medeniyetinin bir ferdi olarak dünyada yeni bir nizamın gelmesi için çaba sarf edeceğiz"

Üniversite olarak mazlumların yanında olduklarını belirten Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Biz, Türk milleti olarak zulüm nerede olsa o zulmün karşısındayız. Biz, mazlumlara umut, zalimlere korkuyuz. Bizim, 600 yıllık Osmanlı yönetiminin 3 kıtada sürdürmüş olduğu adaletli yönetime bugün dünya gerçekten muhtaç. Dünya, yeni bir değişimi, yeniden bir düzene girmeyi bekliyor. Artık zulümler, işgaller, insan hakları Gök kubbeye de sığamaz oldu. Bu nedenle bu dönüşümü yapacak olanlarda büyük ideali olan insanlardır. Biz de Türk İslam medeniyetinin bir ferdi olarak dünyada yeni bir nizamın gelmesi için çaba sarf edeceğiz. Bu yeni nizamda, insanlar adaleti bulacak, haksızlıklar bitecek, mazlumlar mahsur olmayacak, bebekler ölmeyecek, yaşlılar, siviller ölmeyecek. Bizim bu mücadelemiz, dünyanın farklı yerlerinde bizimle aynı duyguyu yaşayan insanlarında mücadelesi olacak. Meydanların iklimini soğumayan insanların sedası gür çıkmazmış. Biz bugün meydandayız ama gelecekte inşallah bu meydandaki duyguları daha icracı yerlerde ifa edeceğiz ve o sorumlulukla daha güçlü adımlar atacağız" dedi. - ÇANKIRI