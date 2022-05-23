Ayvalık Küçükköy 5. Teferic Şenlikleri Yapıldı… Başkan Ergin: "Vatandaşlar Hem Dünya Müzikleriyle Hem Balkan Ezgileriyle Eğlendi"

Geleneksel 5. Küçükköy Teferic Şenlikleri, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte, iki gün boyunca konserler, gösteriler, çeşitli etkinlikler yapıldı. Şenliğe çok sayıda yurttaş katıldı. Yöresel yiyeceklerin ve ürünlerin satıldığı stantları gezen ziyaretçiler, Küçükköy'ün kültürünü öğrendi; yemeklerini denedi. Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Mesut Ergin, "Ziyaretçiler gün boyu hem lezzetlerin hem de eğlenceli etkinliklerin tadını çıkardı. Akşam Ağaç Altı Mevkii'nde düzenlenen konserlerde hem dünya müzikleriyle hem Balkan ezgileriyle eğlendi. İki gün boyunca devam eden şenlik coşkusu pazar günü de stant ziyaretleriyle devam etti" dedi.

Ayvalık'ın Küçükköy beldesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Küçükköy Teferic Şenlikleri, çok sayıda yurttaşın katılımıyla başladı. İki gün süren etkinliklerde yurttaşlar, Küçükköy'ün yemeklerini tadarken, kültürünü öğrendi.

"VATANDAŞLAR HEM DÜN MÜZİKLERİYLE HEM BALKAN EZGİYLERİYLE EĞLENDİ"

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Teferic Şenlikleri'nin sadece Küçükköy'e değil Ayvalık genelinde geniş bir bölgeye turizm hareketliliği getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık yüz yıldır bu topraklarda yaşayan vatandaşlarımız en küçüğünden en yaşlısına, doğanın uyanışını karşılamaya, gelenek, görenek ve kültürlerini yaşatmaya devam etmişlerdir. Teferic ile birlikte, Boşnak geleneklerinin ve kültürünün gerçek özelliklerini yansıtarak, onları yaşatarak bu şenliğin beşincisini gerçekleştirdik. Bu şenlik kültürel öğelerinin yanı sıra bütün bölgeye yararı olan bir kapsamda düzenleniyor. Buradaki stantlarda kadınlarımız el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu. Ziyaretçiler gün boyu hem lezzetlerin hem de eğlenceli etkinliklerin tadını çıkardı. Akşam Ağaç Altı Mevkii'nde düzenlenen konserlerde hem dünya müzikleriyle hem Balkan ezgileriyle eğlendi. İki gün boyunca devam eden şenlik coşkusu pazar günü de stant ziyaretleriyle devam etti."

Festival süresince yüzlerce stantta binlerce katılımcının alışveriş yaptığını ve gün boyu süren etkinliklerle eğlendiğini söyleyen Ergin, Küçükköy'de şenlik coşkusunun yaşandığını söyledi.

Teferic Şenlikleri ilk gününde Ayvalık Belediyesi Küçükköy Hizmet Binası'nın önünden kortej yürüyüşü ile başladı. Yüzlerce kişinin katıldığı, müzik ve gösterilerle rengarenk geçen kortej yürüyüşü Küçükköy Meydanı'nda son buldu. Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in açılış konuşmaların ardından Teferic Şenlikleri için kurulan balkan kültürünün en güzel yiyecek ve motifli kılık kıyafetleriyle, hediyelik eşyalarının sergilendiği stantlar ziyaret edildi.

Katılımcılara sunulacak balkan kültürünün tüm örneklerinin sergilendiği iki günlük etkinlik dahilinde, Rumeli müziğinin sevilen sanatçıları Shukar Muzika ve Havva Karakaş da konser verdi.

"SİZLERLE BERABER HER ŞEYİ YAPACAĞIMA EMİN OLABİLİRSİNİZ"

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin "Geleneksel 5'inci Küçükköy Teferic Şenlikleri'nde, binlerce misafirimizi ağırlamak, bu coşkuyu hep birlikte yaşamak çok güzeldi. Pandemi yasaklarından sonra Teferic'te sizlerle tekrar buluştuk ve aynı coşku ve heyecanla buluşmaya da devam edeceğiz. Sizlerle beraber her şeyi yapacağıma emin olabilirsiniz. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.