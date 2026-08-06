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Aydın Şehir Hastanesi'nde Kalite Göstergeleri Eğitimi Tamamlandı

Aydın Şehir Hastanesi'nde Kalite Göstergeleri Eğitimi Tamamlandı
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Aydın Şehir Hastanesi’nde sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının güçlendirilmesi ve kurumsal süreçlerin etkinliğinin artırılması amacıyla iki gün süren Kalite Göstergeleri Eğitimi gerçekleştirildi.

Aydın Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının güçlendirilmesi ve kurumsal süreçlerin etkinliğinin artırılması amacıyla iki gün süren Kalite Göstergeleri Eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda dokümantasyon, hasta ve çalışan güvenliği, bilgi güvenliği, kalite süreçleri ile acil durum yönetimine ilişkin temel uygulamalar ele alındı. Katılımcılara, sağlık hizmetlerinde kalite anlayışının güçlendirilmesine yönelik güncel uygulamalar ve kurumsal süreçlerde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi. Yetkililer, gerçekleştirilen eğitimlerle sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, hasta ve çalışan güvenliğinin artırılması ile kurumsal işleyişin daha etkin hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Hastanenin Kalite Yönetim Birimi tarafından düzenlenen eğitime, hastane yöneticileri, birim sorumluları, servis sorumlu hemşireleri ile veri kayıt personeli katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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