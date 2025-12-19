Aydın'da otopark krizi vatandaşı isyan ettirdi: 'Saatlerce bekliyoruz'

Aydın'ın Efeler ilçesinde artan araç sayısıyla birlikte derinleşen otopark krizi vatandaşları isyan noktasına getirirdi. Kaldırıma ve apartman otopark girişlerine park edilen araçlar nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten vatandaşlar, apartmanlarının altındaki garaj kapısındaki 'kalp doktoru garajıdır, park yapılmaz' uyarısının bile kural tanımaz sürücülere engel olmadığını dile getirdi.

Türkiye genelinde her geçen gün artan araç sayısı otopark sorununu içinden çıkılmaz hale getiriyor. Aydın'da da benzer manzaralar vatandaşların günlük hayatını zorlaştırırken, Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşanan otopark sorunu vatandaşları isyan ettirdi. Apartmanda ikamet eden Mevlüt Kenar, yıllardır çözülemeyen park sorunu nedeniyle hem araç sahiplerinin hem de yayaların mağdur edildiğini belirtti. Apartmanın altında kapalı otopark bulunmasına rağmen, kaldırıma ve otopark girişine gelişi güzel park edilen araçlar yüzünden giriş çıkışların adeta çileye dönüştüğünü ifade eden Kenar, apartmanın birinci ve ikinci katlarında bir dönem doktor muayenelerinin bulunduğunu, ikinci kattaki doktorun otopark girişine caydırıcı olması için 'kalp doktoru garajıdır, park yapılmaz' ibaresini yazdırdığını belirtti. Kenar, buna rağmen birçok sürücünün bu uyarıyı dahi dikkate almadan araçlarını bırakıp gittiğini dile kaydederek, otoparka girip çıkmanın her seferinde ayrı bir mücadele haline geldiğini ve acil durumu olanların ise ciddi mağduriyet yaşadığını kaydetti.

"Kendimiz park edince cezai işlem uygulanıyor"

Apartman sakinleri olarak çözüm üretmeye çalıştıklarını ancak her yolun başka bir sorun doğurduğunu belirten Kenar, otopark girişinin önüne kendi araçlarını koyduklarında bu kez trafik ekipleri tarafından ceza uygulandığını söyledi. Kaldırıma parkın yasak olmasına rağmen ihlallerin devam ettiğine dikkat çeken Kenar, "Biz kendi aracımızı koyduğumuzda ceza yiyoruz ama başkaları gelip kaldırıma park ediyor, çoğu zaman hiçbir yaptırımla karşılaşmıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

"Polis ekiplerinin yoğunluğuna bağlı olarak uzun süre bekleyebiliyoruz"

Yaşanan sorunlar karşısında 112 Acil Çağrı Hattı'nı aradıklarını ancak ekiplerin yoğunluğu nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını aktaran Kenar, bu durumun özellikle acil hastası olanlar için büyük risk oluşturduğunu ifade etti. Hastane Caddesi gibi yoğun bir noktada kaldırımın adeta otoparka dönüştüğünü belirten Kenar, yayaların da yürümekte zorlandığını, zaman zaman yola inmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"Kalp doktoru garajı ibaresi bile kural tanımazlara engel olmuyor"

Garajın kapısındaki 'kalp doktoru garajı' ibaresinin dahi kural tanımaz sürücülere engel olamadığını kaydeden Kenar tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki bir apartmanda ikamet ediyorum. Otoparka giriş çıkışlarda kaldırıma park eden araçlar yüzünden zorlanıyoruz. Apartmanımızın bir ve ikinci katında bir dönem doktorlar muayeneleri vardı. İkinci kattaki doktor apartmanın altındaki kapalı otoparkın kapısına caydırıcılığı olsun 'kalp doktoru garajıdır, park yapılmaz' ibaresini yazdırdı ama maalesef insanlar bu yazıya dahi aldırış etmeden arabalarını bırakıp gidiyorlar. Otoparka giriş ve çıkışlarda çok sorun yaşıyoruz. Girip çıkması zor oluyor diye biz otopark önünde apartmandan birinin aracı dursun ulaşması rahat olur düşüncesi ile kendi araçlarımızı koyduğumuzda da trafik ekipleri bize ceza yazıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arıyoruz, sorunumuzu dile getiriyoruz ama ekiplerin yoğunluk durumuna göre uzunca süreler beklemek zorunda kalıyoruz. Hastası olan olabilir, acil işi olan olabilir. Burası bir kaldırım, araç park edilmemesi gerek. Artık bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Apartmanımızın çevresinde kaldırımlara yasak olmasına rağmen araç parkları oluyor insanlar yürüyecek yer bulamıyorlar." - AYDIN