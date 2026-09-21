Aydın'da 100'ün üzerinde 4-6 yaş Kur'an sınıfında ders başı yapıldı

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Aydın'da 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başladı. Efeler Mimar Sinan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen açılış ve uyum programında minik öğrenciler, velileri ve Kur'an kursu öğreticileriyle bir araya geldi.

2026-2027 eğitim-öğretim döneminde Aydın'daki 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında da eğitimler başladı. 14 Eylül itibarıyla başlayan yeni dönemde çocuklar, Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerle tanışmanın heyecanını yaşadı. Yeni eğitim döneminin başlaması dolayısıyla Efeler Mimar Sinan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda açılış ve uyum programı gerçekleştirildi. Öğrenci, veli ve Kur'an kursu öğreticilerini buluşturan program, Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun'un açış konuşmasıyla başladı. Minik öğrencilerin okuduğu dualarla devam eden programda aileler de çocuklarının ilk gün heyecanına ortak oldu.

Programda konuşan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, çocuklarını 4-6 yaş Kur'an kurslarına emanet eden ailelere teşekkür etti. "Her hayırlı işin başı Besmeledir" diyerek sözlerine başlayan Güneş, bu yaş grubundaki Kur'an kurslarının çocukların küçük yaşta Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerle tanışmasına katkı sunduğunu söyledi.

Çocukların kurslarda dini bilgilerin yanı sıra güzel ahlak, anne babaya saygı, milli ve manevi değerler ile vatan sevgisi gibi konularda da eğitim alacağını belirten Güneş, öğreticilerin çocukları vatanına ve milletine hayırlı bireyler olarak yetiştirmek için gayret göstereceğini ifade etti.

Aydın'daki 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının mevcut durumu hakkında da bilgi veren Güneş, yalnızca Efeler ilçesinde 17, Aydın genelinde ise 100'ün üzerinde 4-6 yaş sınıfı bulunduğunu kaydetti. Güneş, bu sınıflarda 1.500'ün üzerinde öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Program, minik öğrencilerin okuduğu duaların ardından gerçekleştirilen tanışma ve kaynaşma etkinliğiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı