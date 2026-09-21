Haberler

Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
Güncelleme:
+1136 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin önde gelen tesettür giyim markalarından Armine'nin kurucusu Mehmet Dursun, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapılanmaya yönelik "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı. Armine'ye ise soruşturmanın önceki aşamasında TMSF tarafından kayyum atanmıştı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmasının 4. dalgasında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Armine giyim markasının kurucularından iş insanı Mehmet Dursun gözaltına alındı.
  • Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılar olarak bilinen "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma genişliyor. Soruşturma kapsamında 20 Eylül'de 4. dalga operasyon için düğmeye basılırken, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma; "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

ARMINE'NİN KURUCUSU DA GÖZALTINDA

Son operasyon kapsamında dikkat çeken bir isim de gündeme geldi. Ünlü giyim markası Armine'nin kurucu isimlerinden iş insanı Mehmet Dursun'un gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturmanın önceki aşamalarında Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ de hakkında adli tedbir uygulanan şirketler arasında yer almıştı.

29 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda, örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği öne sürüldü.

Şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitlere ulaşıldığı bildirildi.

Son operasyon kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

YARDIM SEVKİYATLARINA NAKİT PARA GİZLENDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferleri gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik işlemlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü ve ihtiyaç duyulan taşınır ile taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği öne sürüldü.

Başsavcılık ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizlendiği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edildiğini açıkladı.

SEÇİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BULGULAR DA DOSYADA

Soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık ifadeleri, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulguların da dosyaya girdiği bildirildi. Başsavcılık, bu konudaki incelemenin çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.

İLK OPERASYON 13 AĞUSTOS'TA YAPILDI

Soruşturmanın ilk büyük operasyonu 13 Ağustos'ta Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirildi. Başsavcılık 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken, 123 adreste arama ve el koyma işlemleri uygulandı. İlk aşamada 30 şüpheli gözaltına alındı.

İlk operasyonda hakkında işlem yapılan şirketler arasında Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ayakkabı Dünyası gibi kamuoyunda bilinen markaların yer alması dikkat çekmişti.

SORUŞTURMADA 81 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın önceki aşamalarında gözaltına alınarak hakimliklere sevk edilen şüphelilerden 81'i tutuklandı. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 dernek ve 55 şirkete el konuldu, bu şirketlerden 50'sine kayyum atandı.

Kaynak: Haberler.com

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

bu tip yapılanmaların ekonomik ayağı mutlaka oluyor.yoksa ayakta kalamazlar. gezi kalkışmasında da koç gurubu, otelini gezi militanlarına açmıştı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz'de palamut bolluğu! Tanesi 75 liradan satılıyor, balıkçı “mazotu kurtaramıyoruz” diyor

Kasa kasa tutuluyor ama balıkçı dertli! İşte palamudun fiyatı
Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor

MGM tarih verdi! Kışlıkları çıkarma zamanı geldi
Kaza verisi ticaretinde 6 avukatlık ofisine baskın! Vekaletname tuzağıyla 15,6 milyarlık vurgun

Vatandaşı bıktırmışlardı! 6 avukatlık ofisine ve 20 şirkete baskın
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı

Nefes kesen operasyon! Çok sayıda taşınmaza ve 30 şirkete el kondu
Kanada'da Yom Kippur'da sinagog önünde silahlı saldırıda polis ve bir kişi yaralandı

Kanada'da sinagog önünde sıcak saatler: 2 kişi yaralandı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı

Türk Hava Yolları'nda yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu

9 şirket için kritik karar! Para ve mal varlığı hareketleri donduruldu