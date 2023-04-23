-Aydemir, 'TBMM, Çanakkale ruhu, Aziziye duruşunun ifadesidir'

Milletvekili Aydemir, ' Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mefkuremiz, milli azametimiz ve milli haysiyetimizdir. ' dedi.

MESAJ

Milletvekili Aydemir, ' Türkiye Büyük Milet Meclisi, Milli metanet, feraset ve basiretin tarifi; Milli haysiyet ve faziletin takdimi; Milli şuur ve aklın eseri; Milli duruş ve kararlılığın vurgusu; Milli izan ve idrakin tezahürü; milli meşveretin neticesi; Milli vicdanın dirayeti ve Milli dirilişin destansı bir üslupla tesis edilmiş benzersiz bir abidesidir.' mesajını verdi.

Milli Kararlılık

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Milli iradenin ifade ve abidesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi; Destan Şairimiz Gençosmanoğlu'nun düştüğü kayıtla, 'Barak Baba, Sarı Saltuk orada/ Hacı Bektaş Veli, Taptuk orada/Bir mübarek vatan yaptık orada/ Ki, bir can dilerse bin verilmeli' ahit ve kararlılığıyla küresel idrak ve izana vurulan milli irade damgasıdır.' dedi

Milli Ruh ve Duruş

Milletvekili Aydemir, 'TBMM, Bayrak Şairimiz Asya'nın vurgusuyla, 'Ezanımdan alışıp tekbire/Buldunuz mutluluk, imanımla/Vatan ettim sizi ey topraklar/ Beş vakit damgalayıp alnımla' imanıyla kaydedilmiş bir milli irade mesajı, Yüce Milletimizin Cihana bellettiği milli ruh ve duruşun en beliğ ve en metin kaydıdır.' ifadesini kullandı

Milli Eser

Milletvekili Aydemir, 'TBMM, Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'umuzun Milli marşımızla cihana verdiği; 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak/ Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak/ O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak/O benimdir, o benim milletimindir ancak' azametini ifade eden milli iradenin eseridir.' dedi

'Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa, var ol'

Milletvekili Aydemir, 'TBMM, Şairin, 'Zulmün topu var, güllesi var, kal'ası varsa/ Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır/Göz yumma güneşten, ne kadar nüru kararsa/Sönmez ebedi, her gecenin gündüzü vardır' dediği üzere, Büyük Milletimizin eşsiz iradesiyle Dünya Tarihine vurduğu, 'Millet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol/ Ey hak, yaşa, ey sevgili millet, yaşa, Var ol' mührüdür.' kaydını düştü

Çanakkale Ruhu, Aziziye Duruşu

Milletvekili Aydemir, 'Gazi Meclis, Çanakkale ruhu, Aziziye duruşunun ifadesi; Mukaddesata sadakatle kıyam; milli değerlere vefayla milli irade seferi; Tarihlere sığmayan milli haşmetin ta kendisi; Alparslan'dan Osman Gazi'ye, Fatih'ten Kanuniye muazzez ecdat hassasiyetinin kutlu tecellisi; millet iradesinin ifade ettiği 'Hakkıdır Hakk'a tapan Milletimin istiklal' vecizesidir.' dedi

Milli İrade Sayın Cumhurbaşkanımıza Minnettardır

Milletvekili Aydemir, 'Milli ilhamla yazdığı tarihini TBMM ile milli bir ufuk halinde ifade eden Büyük Milletimiz, İstiklal hassasiyet ve istikbal dikkatiyle 15 Temmuz'daki hain kalkışma ve ihanet karşısında muazzez ve mukaddes bir iradeyle karşı durmuş; vesayet odaklarını tarihe gömmüş, FETÖ iblislerini de lanet çukurlarına havale etmiştir. Milli İrade, Dünya lideri Cumhurbaşkanımız liderliğinde bir diriliş destanı yazmış; Meclisimiz de milli metaneti kaydeden konumuyla 'gazi' vasfını bir kez daha tescil ettirmiştir. Milli irade bu sebeple de Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettardır. ' vurgusunu paylaştı.

Akifçe Tepki

Milletvekili Aydemir, 'ihanetler, darbeler ve vesayet oyunlarıyla milli iradenin önünü kesmek ve ona kefen biçmek isteyenleri Akifimizin, 'Tükürün milleti alçakça vuran darbelere/Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere/ Tükürün Ehl-i Salib'in o hayasız yüzüne/Tükürün onların asla güvenilmez sözüne/Medeniyet denilen maskara mahlüku görün/Tükürün maskeli vicdanına asrın, tükürün' dizeleriyle bir kez daha telin ediyoruz. ' dedi

Milletvekili Aydemir, 'Meclisimizin kuruluşunun 103'üncü yıldönümünü milli heyecan ve coşkuyla kutluyor, Kurucu Meclis üyelerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve 'İla'yı kelimetullah için devlet ebed müddet' imanıyla vatan için can adayan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. ' dedi. - ERZURUM

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