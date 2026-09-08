Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri Beşiktaş derbisinin ardından bir şok da TFF'den geldi. TFF, futbolun itibarını küçük düşürmeye yönelik açıklamalar yaptığı gerekçesiyle Aziz Yıldırım'ı PFDK'ya sevk etti. Sarı lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Valahoviç de Milan Skriniar'a yaptığı el hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
- TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Skriniar'a el hareketi yapan Dusan Vlahovic'i PFDK'ya sevk etti.
- Vlahovic'in 2 ila 5 maç arasında men cezası alabileceği belirtiliyor.
- Fenerbahçe cephesi, hakeme yönelik hareketi nedeniyle ceza alan Raul Meireles örneğinin Vlahovic için emsal olabileceğini düşünüyor.
Trendyol Süper Lig'in dev derbisinde Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maç, saha içinde yaşanan kavgalar ve mücadele sonrası açıklamalarla da dikkat çekti
AZİZ YILDIRIM VE KERAM AKTÜRKOĞLU PFDK YOLCUSU
Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. Hakem yönetimine ve federasyona yönelik sert eleştirilerde bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe'de PFDK'ya sevk edilen bir diğer isim ise Kerem Aktürkoğlu oldu.
BEŞİKTAŞ'IN YENİ YILDIZI VLAHOVİÇ DE PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Derbinin bir diğer ceza sevki ise Beşiktaş cephesinde yaşandı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Dušan Vlahovic, maç sırasında Fenerbahçeli savunma oyuncusu Milan Škriniar'a yaptığı uygunsuz el hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Kurulun vereceği nihai kararlar merakla bekleniyor.