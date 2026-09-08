Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk tepki

İsrail'in Batı Şeria'daki politikalarına yönelik uluslararası tepkiler giderek artarken, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden dikkat çeken bir adım geldi.

"İSRAİL'İN EYLEMLERİ, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İHTİMALİNİ ZAYIFLATIYOR"

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, "İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki eylemleri, iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatıyor. Yerleşimcilerin benzeri görülmemiş düzeydeki şiddeti ve yerleşimlerin genişletilmesi nedeniyle durum hızla kötüleşiyor. Buna, kabul edilemez olan E1 yerleşim projesi için ihale ilan edilmesi kararı da dahil. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Mark Carney, daha fazla zararın önlenmesi için harekete geçilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı" denildi.

12 ÜLKE İMZA ATTI

Ekonomik kısıtlama kararına değinilen açıklamada, "Bugün Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere, uluslararası hukuka göre yasadışı olan yerleşim yerleriyle mal ticaretine yönelik ulusal kısıtlamalar getirme veya Avrupa'daki kısıtlamaları destekleme niyetlerini teyit etmektedir ve ulusal usulleri doğrultusunda bu tür önlemleri ve diğer tedbirleri aktif olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda İngiltere, Fransa ve Kanada; İrlanda, İspanya, Hollanda, Norveç ve Belçika tarafından halihazırda atılmış olan önemli adımları memnuniyetle karşılamakta olup yerleşimlerden gelen malların ticaretini yasaklayacak ulusal tedbirleri hayata geçirecektir" ifadeleri kullanıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK YORUM

Karara Türkiye'den ilk yorum geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kararın memnuniyet verici olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada’nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz.

İsrail’in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik çabaları her geçen gün daha da yoğunlaşmaktadır. Yasadışı yerleşimler, sistematik bir işgal politikasına dönüşerek Filistin Devleti’nin varlığını tehdit eder noktaya ulaşmış, yerleşimci terörü etnik temizlik boyutuna varmıştır.

"ULUSLARARASI TOPLUMUN BENZER KARARLAR ALMASINI BEKLİYORUZ"

İsrail-Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözümünün sağlanması ve bölgede adil ve kalıcı barışın tesis edilmesi için İsrail’in işgal faaliyetlerine karşı gerekli tepkinin gösterilmesi başlıca koşul haline gelmiştir. Bu çerçevede, uluslararası toplumun tüm sorumluluk sahibi mensuplarının benzer kararlar almasını bekliyoruz."

İNGİLTERE'NİN KONSOLOSLUĞU KAPATILACAK

Öte yandan İsrail yönetimi, yaptırımlara misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı. Kararla birlikte iki ülke arasındaki diplomatik gerilim yeni bir boyuta taşındı.

12 ÜLKE İSRAİL'E KARŞI HAREKETE GEÇTİ

İngiltere, Fransa ve Kanada'nın öncülüğündeki ülkeler, daha önce yayımladıkları ortak bildiriyle uluslararası hukuka aykırı İsrail yerleşimlerinden gelen malların ticaretine yönelik ulusal kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Söz konusu girişime Fransa, İngiltere, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç destek verdi.

Ülkeler, Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesinin iki devletli çözümü tehlikeye attığını belirtirken, İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 yerleşim projesine de tepki gösterdi.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME GELDİ

Ortak bildiride İsrail'e yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yapılırken, yasa dışı yerleşimlerde üretilen mallara yönelik ticari kısıtlamaların uygulanacağı belirtildi.

İsrail yönetimi ise alınan yaptırım kararlarına diplomatik karşılık verme yoluna gitti. İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılması kararı, yaptırımların ardından gelen ilk dikkat çekici misillemelerden biri oldu.