Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminin yargı kararıyla durdurulması üzerine Üsküdar Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini yeniden seçmek üzere toplandı.

SEÇİM DÖRT TUR SÜRDÜ

Bugün yapılan seçimde 4 turun sonucunda başkan vekili seçildi. İlk turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 21 oy alırken CHP/ Yeni Parti ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı. İki oy ise geçersiz sayıldı, bu sonuçlara göre iki adayda gerekli çoğunluğu sağlayamadığından seçim ikinci turda devam etti. İkinci turda kullanılan 42 oyun 22'sini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin alırken, CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 20 oy aldı.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Oylamada geçersiz sayılan oy olmadı. Başkanvekili seçiminin ikinci turunda da iki aday gerekli çoğunluğu sağlayamazken, seçim süreci bir sonraki tur oylamayla devam etti. Üçüncü tur sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken, CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı 19 oyda kaldı. Oylamada geçersiz oy çıkmadı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde 21 CHP/ Yeni Parti, 21 de Cumhur İttifakı üyesi bulunmasına rağmen, üçüncü turda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin'in 23 oy alması dikkat çekti. Üçüncü turda da sonuçlanamayan seçim, dördüncü ve son turda yapılan oylamayla nihayete erdi.

Seçimin dördüncü turunda kullanılan 42 oyun 23'ünü alan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilirken, CHP/ Yeni Parti ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy alarak seçimi kaybetti.

ÖZGÜR ÇELİK: İKİ MECLİS ÜYESİ, ÜSKÜDAR HALKININ İRADESİNE İHANET ETTİ

Seçimlerin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İki meclis üyesi Üsküdar halkının iradesine ihanet etti. Biri Onur Bayav. Meclis içinde; Bayav'ın patronunun savcılığa çağrıldığı, kendisinin de savcılık marifetiyle tehdit edildiği konuşuluyor. İkinci ismi tespit etmek için çalışıyoruz.