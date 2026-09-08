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İngiltere'de büyük kaos! Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor

İngiltere'de büyük kaos! Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor Haber Videosunu İzle
İngiltere'de büyük kaos! Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
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İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik arıza, ülke genelinde uçuşları aksattı. Heathrow, Gatwick, Manchester ve Stansted başta olmak üzere büyük havalimanlarında 400'den fazla uçuş iptal edilirken, çok sayıda seferde gecikmeler yaşandı. NATS, sorunun giderildiğini ancak uçuşların normale dönmesinin zaman alabileceğini açıkladı.

  • İngiltere'de hava trafik kontrol sistemindeki teknik arıza nedeniyle çok sayıda havalimanında yüzlerce uçuş iptal edildi ve gecikmeler yaşandı.
  • NATS, sorunun uçuş işleme sisteminden kaynaklandığını açıkladı ve düzeltmenin uygulanarak sistemin yeniden çalışmaya başladığını duyurdu.
  • Flightradar24 verilerine göre, İngiltere'deki havalimanlarına yapılan veya bu havalimanlarından gerçekleştirilecek yaklaşık 425 uçuş iptal edildi.

İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza, ülke genelindeki havalimanlarında büyük aksamalara yol açtı. Heathrow, Gatwick, Manchester ve Stansted başta olmak üzere çok sayıda havalimanında yüzlerce uçuş iptal edilirken, çok sayıda seferde de uzun süreli gecikmeler yaşandı.

SORUN UÇUŞ İŞLEME SİSTEMİNDE ÇIKTI

İngiltere'nin hava trafik kontrol hizmetlerini sağlayan Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS), yaşanan sorunun uçuş işleme sisteminden kaynaklandığını açıkladı. Teknik ekiplerin arızayı gidermek için çalışma başlattığı belirtilirken, İngiltere hava sahasının tamamen kapatılmadığı ve uçuşların kısıtlamalar altında devam ettiği bildirildi.

İPTAL EDİLEN UÇUŞ SAYISI 400'Ü AŞTI

İlk saatlerde yaklaşık 300 uçuşun iptal edildiği açıklanırken, ilerleyen saatlerde bilanço ağırlaştı. Flightradar24 verilerine dayandırılan son bilgilere göre, İngiltere'deki havalimanlarına yapılan veya bu havalimanlarından gerçekleştirilecek yaklaşık 425 uçuş iptal edildi. British Airways, easyJet, KLM ve Lufthansa gibi birçok havayolu şirketinin seferleri aksadı.

Heathrow'da yüzlerce uçuş gecikirken Gatwick, Manchester, Birmingham ve Londra'daki diğer havalimanlarında da ciddi aksamalar meydana geldi. Sorunun etkileri İngiltere sınırlarını aşarak Avrupa'daki bazı uçuşlara da yansıdı.

NATS: SİSTEM TOPARLANMAYA BAŞLADI

NATS daha sonra teknik sorun için gerekli düzeltmenin uygulandığını ve uçuş sisteminin yeniden çalışmaya başladığını duyurdu. Ancak kurum, yaşanan yoğunluk nedeniyle uçuşların normale dönmesinin zaman alacağı uyarısında bulundu. Yolculara havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını havayolu şirketlerinden kontrol etmeleri tavsiye edildi.

AVRUPA'DAKİ UÇUŞLAR DA ETKİLENDİ

easyJet, NATS sistemindeki arızanın Avrupa genelindeki uçuşlarda da gecikmelere neden olduğunu açıkladı. Dublin Havalimanı da İngiltere bağlantılı bazı seferlerin aksadığını bildirdi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmrah Aydin:

ne kadar ilginç! tamda it-rail ile ters düştüğü şu günlerde!!

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Haber YorumlarıSerkan:

israil den gelecek ürünleri kabul etmeyeceklerini belirttiler. ve akşamına bu gerçekleşti. adamlar dünyayı esir almış

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Haber YorumlarıA. Erol:

irailin en zayıf yanı çok uluslu şirketlerdeki ortaklar ve yöneticilerdir... onlara operasyon yapılmalı... şirketlerde yönetici olmaları yasaklanmalı!

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Haber YorumlarıA. Erol:

israilin işleri... ingiltere geri adım atmazsa kazanır... yoksa israil durmaz...

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